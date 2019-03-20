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Концерт музыкальной группы Ленинград

Шнуров объявил о прощальном туре "Ленинграда"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Артист отметил, что вновь собрать группу он все же может, но это произойдет нескоро.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о последнем турне музыкального коллектива. Об этом говорится в стихотворении, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

Речь идет о том, что Шнуров 20 лет без выходных сочинял "стишки и песни", а теперь задумался, не пора ли завершить деятельность группы.

"Между сложными вещами, / Я скажу как не юнец, / Этот тур будет прощальным, / Вот и сказочке конец", — написал музыкант. 

Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров
© Sputnik/ Евгения Новоженина
Шнуров написал саундтрек к картине "Гоголь. Страшная месть"

По словам Шнурова, вероятно, когда-нибудь он вновь соберется в тур, но это случится "не слишком скоро".

"Может быть, когда-нибудь, / Но нескоро. На миру, / Ленинград я соберу. / А пока, ну всё, пока. / Мавр сделал своё дело,- / Знаю я наверняка", - заключил Шнуров.

Стадионный тур "Ленинграда" включает в себя Калининград, Москву, Нижний Новгород, Казань, Самару, Екатеринбург, Волгоград, Ростов и Санкт-Петербург.

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Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидером и автором большинства ее композиций стал Сергей Шнуров.

В конце февраля стало известно, что Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Такую информацию подтвердила глава комиссии Елена Ямпольская. Пресс-служба  думской комиссии уточнила, что кроме Шнурова в состав общественного совета вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.

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