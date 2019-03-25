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Певица София Ротару.

Молода и энергична - фото Софии Ротару с внуками поразили поклонников звезды

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (129)
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Народная артистка Молдовы, России и Украины не раз поражала поклонников своей не по годам молодой внешностью, не стали исключением и эти фотографии.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Творчество Софии Ротару знакомо миллионам людей на всем постсоветском пространстве. На концертах она поражает публику своей неиссякаемой энергией, заряжает людей позитивными эмоциями, придает тем, кто отчаялся, импульс к дальнейшей жизни. 

Однако не только на сцене, но и в жизни София Михайловна бодра и энергична. По крайней мере, об этом можно судить по снимкам, сделанным в ее семейном кругу. Пользователи соцсетей были поражены, насколько молодо выглядит народная артистка, оставляя восхищенные комментарии под такими снимками.

Не стал исключением и день рождения внука народной любимицы - Анатолия Евдокименко, который работает фотографом в Лондоне. Парню исполнилось 25 лет. На странице фан-клуба звезды в Facebook появились фото Софии Ротару с внуком и внучкой Соней.  

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День рождения внука Анатолия 23.03.2019 г. #софияротару #sofiarotaru

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia)

"Очень красивая семья, есть чем гордиться!", - написала в комментарии одна из пользователей соцсети. А на одном из фото Ротару запечатлена в компании именинника и внучки Сони.

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День рождения Анатолия 23.03.2019 г. #софияротару #sofiarotaru #внук

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia)

Ротару исполняет композиции в любом стиле — поп, фолк, джаз, рок. Ротару первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен. 

Она выступала в колхозных клубах и в горячих точках, на Кремлевской сцене и на международных песенных конкурсах, и везде ее встречали и провожали бурными овациями. И в наши дни певица не теряет своей популярности. В ее репертуаре более 500 песен на русском, молдавском, болгарском, украинском, сербском, польском, немецком, итальянском, испанском и английском языках.

РОТАРУ ЧЕРВОНА РУТА
© Sputnik / Б. Криштул
В Сети опубликовано редкое фото Софии Ротару с ее любимым композитором

Примечательно, что несмотря на "звездный статус", София Михайловна никогда не стыдилась своего простого происхождения.

Она родилась в сельской молдавской семье и училась в молдавской школе на Буковине (сейчас часть территории входит в Черновицкую область Украины).

Отец певицы Михаил Ротарь работал бригадиром виноградарей.

Натура у него была артистичная, он прекрасно пел, играл на баяне. Именно он разрешил молодой Соне поступить в музыкальное училище, а вот мать была против того, чтобы ее дочь выбрала карьеру артистки.

Очевидно, что ничто не могло помешать Ротару стать той, кем она является сейчас.

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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (129)

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Теги:
Instagram, фото, появление, публика, София Ротару
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