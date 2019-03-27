Формула любви графа Калиостро: топ-5 ярких цитат "киношного" мистика

В среду стало известно о смерти грузинского актера театра и кино Нодара Мгалоблишвили. Широкому зрителю он был известен по роли графа Калиостро из фильма "Формула любви". Обозреватели Sputnik Молдова вспомнили несколько ярких цитат "мага и телепата".

"Формула любви" — телефильм Марка Захарова по сценарию Григория Горина. Нодар Мгалоблишвили точно попал в образ мистика и алхимика. Кинолента – вольная интерпретация повести Алексея Толстого "Граф Калиостро". А цитаты, которые придумал Горин, стали культовыми.

Нодар Мгалоблишвили скончался в Тбилиси в возрасте 87 лет.

Свою карьеру начал в тбилисском драматическом театре имени Котэ Марджанишвили в 1954 году. В 1979 году он был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР.

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