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Украинская певица Maruv приехала в Россию

© Photo: Facebook/MaruvOfficial
Культура
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Победительница отбора на "Евровидение" из Украины, которая отказалась от подписания контракта с национальным вещателем, выступит с концертами в Москве и в Санкт-Петербурге.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Отказавшаяся представлять Украину на конкурсе Евровидение певица Анна Корсун (Maruv) приехала в Россию. О встрече с российскими поклонниками артистка сообщила на своей странице в Instagram.

"Счастливые моменты с фанатами", — отметила она в подписи к снимку в студии российской радиостанции Energy.

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Happy moments with fans at @energyrussia

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Первое сольное шоу Maruv в Москве запланировано на 6 апреля. Двенадцатого числа певица выступит в Санкт-Петербурге. Также появление артистки ожидается на церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" 5 апреля.

Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, однако отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) "из-за кабальных условий". Она заявила, что не хочет выступать на песенном конкурсе с лозунгами и превращать свое выступление в промоакции украинских политиков.

Группа Kazka на украинском отборе на Евровидение-2019
© Photo: Facebook/kazka.band
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В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с НОТУ, выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню "и еще много чего абсурдного". При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

Также выступать на Евровидении отказались группы Freedom-Jazz girls band, Kazka, Brunettes Shoot Blondes. После этого Национальная телерадиокомпания объявила, что Украина не будет участвовать в конкурсе в этом году.

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Теги:
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