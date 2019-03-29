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Посетители музея Лувр

Назван самый популярный в мире музей, Бейонсе снималась здесь в клипе

© Sputnik / Олег Ласточкин
Культура
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В рейтинге самых посещаемых музеев мира первое место занял Лувр, однако часть туристов привлекают сюда явно не предметы искусства.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Французский Лувр, который называют настоящей сокровищницей, занял первое место в топе самых популярных и посещаемых туристами музеев в мире. 

Лишь за минувший 2018 год его посетили более 10 миллионов человек. Однако специалисты-искусствоведы, составлявший данный рейтинг, отмечают, что часть туристов интересовали не уникальные предметы искусства, собранные в этой сокровищнице. Их привлекал тот факт, что в 2018 году в Лувре проходили съемки музыкальных клипов Бейонсе и Jay-Z.

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На втором месте оказался Национальный музей Китая в Пекине, на третьем — Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Замкнули пятерку Музеи Ватикана и Современная галерея Тейт в Лондоне.

Также в десятку вошли Лондонская национальная галерея, Национальная галерея искусств в Вашингтоне, петербургский Государственный Эрмитаж и Музей Виктории и Альберта в Лондоне.

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Напомним, что Лувр - третий в мире музей по занимаемой площади - 160 тысяч квадратных метров. Из них на 58 470 располагаются экспозиции. Здание музея — старинный королевский дворец (Palais du Louvre). Конная статуя Людовика XIV обозначает точку начала так называемой исторической оси Парижа.

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Теги:
клип, Бейонсе, Лувр, музей
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