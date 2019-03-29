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Анастасия Лисовая

 Александр Олешко поддержал землячку на сцене "Ты супер!"

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (118)
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Настя Лисовая из Рыбницы очаровала жюри конкурса исполнением песни из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Четвертьфинальные выпуски Суперсезона международного вокального проекта "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, дарят жюри и зрителям новые открытия. Своё мастерство ребятам передают Ёлка, Диана Арбенина, Алексей Воробьев и Игорь Крутой.

Очередной эфир не станет исключением. Тем более, что на площадку проекта пришел заслуженный артист России, ведущий программы "Утро. Самое лучшее" на НТВ Александр Олешко. Он решил поддержать свою землячку, 9-летнюю Анастасию Лисовую из города Рыбницы.

Анастасия Лисовая
© Photo : PR НТВ
Настя Лисовая исполнила песню Максима Дунаевского и Наума Олева "Тридцать три коровы".

У Насти непростая судьба, её воспитывает бабушка.  Уже два года девочка занимается вокалом, бальными танцами и учится игре на фортепиано. На "Ты супер!" девочка очаровала жюри исполнением песни "33 коровы" из кинофильма "Мэри Поппинс, до свидания!".

Александр Олешко в свою очередь рассказал, что город Рыбница, откуда приехала Настя, находится в Приднестровье, где живут все родственники артиста. Ведущий спел вместе с девочкой популярную на обоих берегах Днестра песню "Белый город" и вспомнил, какое положительное влияние оказала на него в детстве поддержка авторитетных взрослых. 

Настя Лисовая: я всегда добиваюсь своего>>>>

"В юности я тоже участвовал в одном конкурсе. И очень волновался. После выступления я ждал от жюри каких-нибудь комментариев, но ни от кого, кроме Игоря Крутого, я так ничего и не услышал. Игорь Яковлевич сказал, что я стал для него открытием, и это придало мне уверенности в себе. Я желаю Настеньке услышать сегодня слова, которые придадут ей сил и помогут двигаться дальше",- рассказал Александр Олешко.

Подробности встречи НТВ покажет 31 марта в 20:10

"Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты.

Корреспонденты Sputnik Молдова дозвонились до Насти. Юная "звездочка" рассказала о том, как она проводит время в Москве, готовясь к выступлению в конкурсе.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (118)

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