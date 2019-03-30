Молодые люди стали звездами интернета, перепев хит Пугаевой по-японски

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек из Москвы и его жена-японка стали звездами интернета, записав клип на песню Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", которую самостоятельно перевели на японский язык.

Супружеская пара придумала собственный сценарий по мотивам этой песни, который и лег в основу их музыкального ролика.

Сюжет незамысловатый - влюбленный и безденежный молодой человек продает свой макбук, чтобы купить возлюбленной в подарок кота. Однако все, что он получает - дружеский поцелуй в щечку.

Вопрос, откуда у бедного молодого человека взялся дорогостоящий макбук, остается за кадром и никак не объясняется в повествовании.

Премьера клипа состоялась на одном из популярных российских развлекательных порталов.

Музыку в нем исполняет сам автор ролика, который вместе с женой играет в дуэте Ichigo Tanuki ("Клубничная енотовидная собака").

В 2012 году он некоторое время жил в Японии, где встретился со своей будущей женой Нацуки, которая также выступала в составе музыкальной группы. Молодой человек из России и девушка из Японии создали дуэт, они снимают музыкальные клипы и публикуют их на своем канале Youtube.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости