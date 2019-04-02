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Главный приз международного песенного конкурса Евровидение

Евровидение, порядок выступления: Молдова во втором полуфинале с Россией

© Eurovision / Thomas Hanses
Культура
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Организаторы конкурса опубликовали данные о том, в какие дни и в какой очередности будут выступать представители той или иной страны-участницы.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Песенный конкурс состоится в Тель-Авиве, Израиль. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая. Как стало известно, победительница национального отбора в Молдове Анна Одобеску выступит во втором полуфинале под 3 номером, в тот же день на сцену подымется представляющий Россию Сергей Лазарев.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Порядок выступления артистов определили организаторы, а именно израильский телеканал KAN. Предложенная очередность, в которой будут выступать участники, утверждена исполнительным руководителем "Евровидение" Джоном Ола Сандом и председателем референтной группы Франком Дитером Фрейлингом.

Полностью расклад выглядит следующим образом.

Первый полуфинал – 14 мая:

Кипр
Черногория
Финляндия
Польша
Словения
Чехия
Венгрия
Беларусь
Сербия
Бельгия
Грузия
Австралия
Исландия
Эстония
Португалия
Греция
Сан-Марино

Второй полуфинал - 16 мая:

Армения
Ирландия
Молдова
Швейцария
Латвия
Румыния
Дания
Швеция
Австрия
Хорватия
Мальта
Литва
Россия
Албания
Норвегия
Нидерланды
Северная Македония
Азербайджан

Финал

Порядок проведения Гранд-финала (18 мая) определят продюсеры сразу на следующий день после второго полуфинала, в пятницу, 17 мая. Традиционно стартовая позиция принимающей страны определяется сразу. Известно, что Израиль выступит 14-м.

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