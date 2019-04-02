Евровидение, порядок выступления: Молдова во втором полуфинале с Россией

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Песенный конкурс состоится в Тель-Авиве, Израиль. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая. Как стало известно, победительница национального отбора в Молдове Анна Одобеску выступит во втором полуфинале под 3 номером, в тот же день на сцену подымется представляющий Россию Сергей Лазарев.
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Порядок выступления артистов определили организаторы, а именно израильский телеканал KAN. Предложенная очередность, в которой будут выступать участники, утверждена исполнительным руководителем "Евровидение" Джоном Ола Сандом и председателем референтной группы Франком Дитером Фрейлингом.
Полностью расклад выглядит следующим образом.
Первый полуфинал – 14 мая:
Кипр
Черногория
Финляндия
Польша
Словения
Чехия
Венгрия
Беларусь
Сербия
Бельгия
Грузия
Австралия
Исландия
Эстония
Португалия
Греция
Сан-Марино
Второй полуфинал - 16 мая:
Армения
Ирландия
Молдова
Швейцария
Латвия
Румыния
Дания
Швеция
Австрия
Хорватия
Мальта
Литва
Россия
Албания
Норвегия
Нидерланды
Северная Македония
Азербайджан
Финал
Порядок проведения Гранд-финала (18 мая) определят продюсеры сразу на следующий день после второго полуфинала, в пятницу, 17 мая. Традиционно стартовая позиция принимающей страны определяется сразу. Известно, что Израиль выступит 14-м.
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