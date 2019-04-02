Евровидение, порядок выступления: Молдова во втором полуфинале с Россией

Организаторы конкурса опубликовали данные о том, в какие дни и в какой очередности будут выступать представители той или иной страны-участницы.

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Песенный конкурс состоится в Тель-Авиве, Израиль. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая. Как стало известно, победительница национального отбора в Молдове Анна Одобеску выступит во втором полуфинале под 3 номером, в тот же день на сцену подымется представляющий Россию Сергей Лазарев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 2 Апр 2019 в 7:45 PDT

Порядок выступления артистов определили организаторы, а именно израильский телеканал KAN. Предложенная очередность, в которой будут выступать участники, утверждена исполнительным руководителем "Евровидение" Джоном Ола Сандом и председателем референтной группы Франком Дитером Фрейлингом.

Полностью расклад выглядит следующим образом.

Первый полуфинал – 14 мая:

Кипр

Черногория

Финляндия

Польша

Словения

Чехия

Венгрия

Беларусь

Сербия

Бельгия

Грузия

Австралия

Исландия

Эстония

Португалия

Греция

Сан-Марино

Второй полуфинал - 16 мая:

Армения

Ирландия

Молдова

Швейцария

Латвия

Румыния

Дания

Швеция

Австрия

Хорватия

Мальта

Литва

Россия

Албания

Норвегия

Нидерланды

Северная Македония

Азербайджан

Финал

Порядок проведения Гранд-финала (18 мая) определят продюсеры сразу на следующий день после второго полуфинала, в пятницу, 17 мая. Традиционно стартовая позиция принимающей страны определяется сразу. Известно, что Израиль выступит 14-м.

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