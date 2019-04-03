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Мик Джаггер

Rolling Stones отменили гастроли в США: Мик Джаггер ляжет под нож

Photo : EPA
Культура
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Сам Джаггер отдыхает сейчас в Майами вместе с дочерью, сыном и бывшей возлюбленной.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik, Иван Бурзум. Лидеру легендарной британской рок-группы Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция на сердце.

О своей госпитализации сообщил в твиттере сам 75-летний музыкант. Он также уточнил, что в связи с этой ситуацией группа отменяет концертный тур по США и Канаде.

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"Я опустошен необходимостью отложить тур, но я буду очень усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее. Еще раз приношу извинения всем". – написал Джаггер.

Музыкальные обозреватели отмечают, что рокеру предстоит операция по замене сердечного клапана. Врачи советовали Мику воздержаться от гастролей.

Сам музыкант находится сейчас в Майами. Он отдыхает вместе с 27-летней дочерью Джорджией, с бывшей возлюбленной, 32-летней Мелани Хамрик и их двухлетним сыном Деверо.

На 19 апреля назначен релиз нового сборника Rolling Stones - Honk.

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Группа Rolling Stones ("катящиеся камни", идиоматический перевод — "вольные странники" или "бродяги") образовалась в 1962 году и многие годы соперничала по популярности с The Beatles. The Rolling Stones, ставшие важной частью Британского вторжения в рок, считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории рок-музыки.

Общемировой тираж альбомов Rolling Stones, которых на счету группы более 20, не считая концертников, превысил 250 миллионов. Двести миллионов из них были проданы в США, именно по этим показателям группа, образованная в 1962 году, является одной из самых успешных в мире. В 1989-м Rolling Stones были включены в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняли четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.

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Теги:
Мик Джаггер, музыка, рок
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