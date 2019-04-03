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Актер Алексей Булдаков

Топ-5 лучших ролей Алексея Булдакова — от землепроходца до генерала

© Sputnik / Владимир Федоренко
Культура
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Тема:
Умер Алексей Булдаков (4)
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Sputnik Молдова собрал фрагменты фильмов с пятью самыми запомнившимися киногероями в исполнении знаменитого актера.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. За свою жизнь любимец миллионов кинозрителей Алексей Булдаков сыграл множество ролей в театре и в кино. Творчество актера было отмечено высокими званиями — Заслуженный артист РСФСР, Народный артист Российской Федерации. Однако публика полюбила его прежде всего за кинематографические работы и, конечно, за образ генерала Иволгина, который сопутствовал Алексею Ивановичу ни много, ни мало, а четверть века. 

Актер Алексей Булдаков
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Уход из жизни Алексея Булдакова: детали и реакция

Алексей Булдаков не был "актером одной роли". В его актерской биографии около сотни ролей в разных фильмах, от драматических до комедийных. Sputnik Молдова собрал фрагменты из кинокартин с пятью самыми запомнившимися киногероями в исполнении знаменитого актера.

"Семен Дежнев"

Историко-биографическая картина о русском путешественнике XVII века Семене Дежневе, первооткрывателе новых сибирских земель, Булдакову здесь досталась главная роль.

"Небывальщина" (1983)

Один из самых недооцененных новаторских фильмов в советском кинематографе. Философская комедия по мотивам русского фольклора, где Булдаков сыграл роль Солдата.

"Вот моя деревня" (1985)

Как сохранить деревню, как удержать в ней людей — в фильме по мотивам литературных очерков А. Зябрева Булдаков сыграл роль председателя колхоза Павла Зузенка.

"Особенности национальной охоты" (1995)

Популярная комедия, где Булдаков сыграл роль ставшего всенародным любимцем "народного" генерала Иволгина.

"Операция "С Новым годом!" (1996)

Кинокомедия режиссера Александра Рогожкина, снявшего серию "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной политики".

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Тема:
Умер Алексей Булдаков (4)

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Теги:
кино
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