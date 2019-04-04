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Актер Алексей Булдаков

Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Тема:
Умер Алексей Булдаков (5)
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Причина смерти актера - острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров кино.

Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. В российской дипмиссии сообщили, что причиной смерти 68-летнего актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В четверг утром тело актера доставлено в Москву.

"Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля", - сказал представитель гильдии. 

Актер Алексей Булдаков
© Sputnik / Владимир Федоренко
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По его словам, кладбище, на котором будет похоронен Булдаков, пока не определено. Союз кинематографистов просит похоронить актера на Троекуровском кладбище, но вопрос еще не решен.

Народный артист РФ Алексей Булдаков родился в Ключевском районе Алтайского края, начал сниматься в 1982 году, его дебют состоялся в картине "Сквозь огонь", а в 1985 году он начал сотрудничать с режиссером Александром Рогожкиным - тогда актер исполнил маленькую роль в его картине "Ради нескольких строчек". Большую популярность ему принесла работа в фильме Рогожкина "Особенности национальной охоты", вышедшем в 1995 году. Он также сыграл в его лентах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период" и других. Всего Булдаков исполнил более 100 ролей в кино и сериалах.

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Тема:
Умер Алексей Булдаков (5)

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