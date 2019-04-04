Стала известна дата прощания с Алексеем Булдаковым

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым состоится в Доме кино 8 апреля, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров кино.

Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. В российской дипмиссии сообщили, что причиной смерти 68-летнего актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В четверг утром тело актера доставлено в Москву.

"Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в Доме кино 8 апреля", - сказал представитель гильдии.

© Sputnik / Владимир Федоренко Топ-5 лучших ролей Алексея Булдакова — от землепроходца до генерала

По его словам, кладбище, на котором будет похоронен Булдаков, пока не определено. Союз кинематографистов просит похоронить актера на Троекуровском кладбище, но вопрос еще не решен.

Народный артист РФ Алексей Булдаков родился в Ключевском районе Алтайского края, начал сниматься в 1982 году, его дебют состоялся в картине "Сквозь огонь", а в 1985 году он начал сотрудничать с режиссером Александром Рогожкиным - тогда актер исполнил маленькую роль в его картине "Ради нескольких строчек". Большую популярность ему принесла работа в фильме Рогожкина "Особенности национальной охоты", вышедшем в 1995 году. Он также сыграл в его лентах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период" и других. Всего Булдаков исполнил более 100 ролей в кино и сериалах.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям