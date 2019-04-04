Умер режиссер культового фильма "Кин-дза-дза" Георгий Данелия

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. В Москве на 89-м году жизни скончался режиссер Георгий Данелия. Причины пока не уточняются. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее режиссер был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких, его состояние диагностировалось как тяжелое. Для стабилизации дыхания врачи специально вводили его в искусственную кому. После выведения из комы медики поставили в трахею режиссера трубку для обеспечения поступления воздуха в дыхательные пути.

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Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство будущего режиссера прошло в Москве.

Окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.

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