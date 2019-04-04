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Кинорежиссер Георгий Данелия

Топ-10 фильмов Георгия Данелия: от "Мимино" до "Кин-дза-дза!" - видео

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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"Ку!", "Ларису Ивановну хочу", "Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся!": эти и другие фразы героев культовых фильмов Георгия Данелия стали часто употребляемыми цитатами.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В четверг, 4 апреля, ушел из жизни народный артист СССР, известный миллионам зрителей кинорежиссер, актер, сценарист, публицист Георгий Данелия.

На режиссерских курсах Данелия снял две короткометражные картины: курсовую "Васисуалий Лоханкин" (совместно с Шухратом Аббасовым) и дипломную, в двух частях, "Тоже люди" (1959) - экранизацию отрывка из романа "Война и мир" Льва Толстого.

"Сережа"

В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

"Я шагаю по Москве"

Известность пришла к Данелии в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве". Эта лента вошла в историю советского кинематографа.

"Не горюй!"

В 1969 году появился комедийно-драматический художественный фильм "Не горюй!". Эта лента представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен", перенесенную в Грузию конца XIX — начала XX века.

"Афоня"

В 1975-м вышел фильм "Афоня", ставший лидером кинопроката того года. В съемках приняли участие Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Борислав Брондуков.

"Мимино"

В 1977 году вышел всеми любимый советский трагикомедийный художественный фильм "Мимино", жанр которого некоторые критики определяют как полусказку. Эту картину Данелия снял по сценарию, написанному им в соавторстве с Резо Габриадзе и Викторией Токаревой.

"Осенний марафон"

В 1979 году Георгий Данелия снял фильм "Осенний марафон" по сценарию, написанному Александром Володиным. Грустная философская комедия о человеке, пытающемся вести двойную жизнь и тем самым загоняющем себя в угол. Эта картина была удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

"Кин-дза-дза!"

В 1986 году появилась культовая картина режиссера "Кин-дза-дза!" - полнометражный двухсерийный трагикомедийный художественный фильм в жанре антиутопии. Эта работа Данелии оказала влияние на современную русскоязычную культуру — вымышленные слова из фильма вошли в разговорный язык, некоторые фразы персонажей стали устойчивыми выражениями.

"Тридцать три"

В 1965 году вышел комедийный фильм "Тридцать три". Главную роль в картине сыграл Евгений Леонов. Данелия обратился к жанру сатиры, после чего продолжил работу в этом жанре в качестве штатного режиссера сатирического киножурнала "Фитиль", создав в 1967-1970 годах несколько миниатюр для киножурнала.

"Совсем пропащий"

В 1973 году на экраны вышел художественный фильм "Совсем пропащий", ставший экранизацией романа Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

"Паспорт"

Художественный фильм "Паспорт" появился на экранах в 1990 году. Действие картины происходит в разгар перестройки (фильм датирует начало событий 1987 годом, конец — 1990 годом).

Среди других работ режиссера - трагикомедии "Слезы капали" (1982), мелодрама "Настя" (1993), комедия "Орел и решка" (1995). В 2000 году, после долгого перерыва, Данелия поставил комедийную ленту "Фортуна".

В 2013 году вышел анимационный фильм "Ку! Кин-дза-дза" по мотивам фантастической комедии 1986 года.

Георгий Данелия является автором или соавтором сценариев большинства своих фильмов, а также соавтором сценариев картин, снятых другими режиссерами, в том числе "Джентльмены удачи" (совместно с Викторией Токаревой), "Француз" (совместно с Сергеем Бодровым), "Привет от Чарли Трубача" (совместно с Сергеем Дерновым), в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым написал сценарий "Анна" по пьесе Островского "Без вины виноватые".

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