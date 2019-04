Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на "Евровидении"

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Российский популярный исполнитель Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019", подчеркнув, что это он сам. Об этом певец заявил в интервью телеканалу "Звезда".

На Евровидении Лазарев выступит с песней "Scream". Ее написал Филипп Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.

"Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Посмотрим, как будет. Я не могу предугадывать", — заявил Лазарев, отметив, что начал подготовку к конкурсу за несколько месяцев и продолжает гастрольный тур параллельно с репетициями.

По мнению артиста, многие зрители в первую очередь будут сравнивать его выступление с предыдущим номером на конкурсе 2016 года. Тогда Лазарев занял третье место с песней "You’re the Only One".

Россия, Молдова и Румыния в одном полуфинале

Представительница Молдовы на "Евровидении-2019" Анна Одобеску выступит третьей во втором полуфинале, в котором также предстоит впервые выйти на сцену Тель-Авива и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву - 13 порядковый номер).

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет в Тель-Авиве 16 мая. Полный список стран, которые примут участие в этот соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

За путевки в финал из первого полуфинала (14 мая) поборются исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный песенный конкурс — в 1979 и 1999 годах. Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии.

