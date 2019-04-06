Раздевается и поет: экс-солистка Serebro снялась голой для обложки альбома

Для артистки, как она сама призналась, "создание этого альбома было, наверное, самым сложным и самым волнительным действием во всей жизни".

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Звезды шоу-бизнеса привычек не меняют. Эпатировать публику нужно без одежды, считают они. По такому же пути пошла экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина.

Она предстала полностью обнаженной на обложке своего первого сольного альбома "Косатка в небе". На иллюстрации 33-летняя звезда лежит на льду в позе эмбриона. Певица, которая взяла себе сценический псевдоним Molly, выступила с эмоциональным заявлением.

"Этот альбом - есть я. Сегодня. Сейчас. Музыка в нем полностью пропитана мной и любовью. Для меня создание этого альбома было, наверное, самым сложным и самым волнительным действием во всей моей жизни", — написала в соцсетях Molly.

Артистка пояснила, что когда работала над альбомом, не выбирала треки под какую-то определенную концепцию, а просто делала так, как чувствовала в тот самый момент написания. Поэтому композиции получили разные, как по настроению, так и по стилю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOLLY (@serebro_official) 4 Апр 2019 в 1:15 PDT

А что касается обложки альбома, то идея новой не выглядит, особенно учитывая, что в начале февраля 2016 года лидер российской рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина выпустила пластинку "Выживут только влюбленные", где позирует обнаженной примерно в таком же положении, но не на льду, а на простынях.

Позже Арбенина призналась, что обложка получилась очень откровенной, поэтому пришлось поменять местами иллюстрации, чтобы альбом не оказался на полках с товарами "18+". Это однако не помешало рок-исполнительнице снять не менее откровенный клип, режиссером которого стал Юрий Грымов.

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