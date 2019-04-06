Болезнь наступила на горло песни: Стас Михайлов отменил концерт

Стало известно об ухудшении самочувствия певца Стаса Михайлова: исполнитель объявил об изменениях в гастрольном графике.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Российский шансонье Стас Михайлов потерял голос. Об этом певец рассказал на своей странице в Instagram. Исполнитель сообщил о переносе планировавшегося в эту пятницу концерта в Костроме из-за ангины и высокой температуры.

"Разрешите принести вам мои искренние извинения и сообщить об изменении в графике концертов. В виду плохого самочувствия, высокой температуры и ангины, я вынужден перенести концерт, запланированный на сегодня, 5 апреля 2019 года, в городе Кострома", - написал Михайлов.

Он уточнил, что концерт перенесен на вторник - 9 апреля.

"Пожалуйста, ничего не домысливайте, не додумывайте, все мы люди, артист тоже может приболеть...", - заключил певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff) 5 Апр 2019 в 6:02 PDT

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