Валерий Леонтьев переносит концерты из-за болезни

После сообщения Стаса Михайлова о переносе концертов, то же самое сообщил и Валерий Леонтьев, причины одинаковые - болезнь.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Российский певец Валерий Леонтьев сообщил на своей странице в соцсети Instagram о переносе двух концертов в рамках своего гастрольного тура "Я вернусь" из-за болезни.

"Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!" P.S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!" - говорится в сообщении.

При этом, что именно случилось, артист не рассказал.

© Sputnik / Евгений Одиноков Болезнь наступила на горло песни: Стас Михайлов отменил концерт

Сообщается, что оба выступления состоятся примерно через неделю - 15 и 16 апреля.

Девятнадцатого марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. В прошлом году он отменил два концерта на фестивале "Новая волна" из-за пневмонии. До этого певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было "разовым случаем".

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