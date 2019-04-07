Валерий Леонтьев переносит концерты из-за болезни

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Российский певец Валерий Леонтьев сообщил на своей странице в соцсети Instagram о переносе двух концертов в рамках своего гастрольного тура "Я вернусь" из-за болезни.
"Я заболел, поэтому вынужден перенести два концерта в Твери и в Рыбинске. Не грустите - "Я вернусь!" P.S. Мед и малина имеются. Всем здоровья!" - говорится в сообщении.
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Дорогие друзья! Не будем ждать домыслов прессы – я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске. Не грустите – «Я вернусь!» 15 апреля встречаемся в Твери, 16 апреля – в Рыбинске! 🎼 P.S. Мёд и малина имеются ) Всем здоровья! #валерийлеонтьев #леонтьев #тверь #рыбинск #концерты #valeryleontiev #leontiev
При этом, что именно случилось, артист не рассказал.
Сообщается, что оба выступления состоятся примерно через неделю - 15 и 16 апреля.
Девятнадцатого марта Леонтьеву исполнилось 70 лет. В прошлом году он отменил два концерта на фестивале "Новая волна" из-за пневмонии. До этого певец уже отменял выступления из-за плохого самочувствия. В июне он не смог выступить в Туле из-за гипертонии. Тогда Леонтьев заверил, что произошедшее было "разовым случаем".
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