Суд решил: Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Завершено расследование дела режиссера Серебренникова

"Суд постановил Серебренникову, Юрию Итину и Софье Апфельбаум (другие фигуранты дела "Седьмой студии". — Прим. ред.) изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде", — огласила решение судья.

Дело "Седьмой студии"

По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". При этом, как считают следователи, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов. Воронова находится в розыске.