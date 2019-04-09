Георгия Данелию проводили в последний путь продолжительными овациями

Очередь из желающих проститься с Георгием Данелией не иссякала на протяжении двух часов, поклонники и коллеги несли цветы.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Церемония прощания с режиссером Георгием Данелией завершилась во вторник в Доме кино, присутствующие поклонники и коллеги проводили гроб продолжительными аплодисментами и криками "Браво!".

Прощание с легендарным режиссером Георгием Данелией, который ушел из жизни 4 апреля, проходило в Доме кино. У гроба артиста собрались его близкие, соболезнования принимала вдова Галина Данелия. Очередь из желающих проститься не иссякала на протяжении двух часов, поклонники и коллеги несли цветы. На экране показывали фрагменты из его картин.

Кадры из кинопроизведений к/с «Мосфильм» Лучшие фильмы Георгия Данелия: эти ленты стали легендами - видео

Проститься с выдающимся деятелем кинематографа пришли фотограф Юрий Рост, актер Евгений Стеблов, режиссеры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, мультипликатор Юрий Норштейн, актрисы Вера Васильева и Евгения Симонова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов и многие другие.

Присутствующие проводили артиста продолжительными аплодисментами, которые не стихали около десяти минут, и криками "Браво!".

Во вторник Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям