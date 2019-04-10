Уникальная находка в Египте - этих мумий похоронили вместе

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отмечают в министерстве, вход в гробницу был обнаружен во время задержания одной из банд черных археологов, проводивших тайные раскопки в этом районе.

Археологи под руководством главы Высшего совета по делам памятников древности Мустафы Вазири обнаружили в гробнице две комнаты, в одной из которых находились два саркофага из известняка с человеческими останками.

"Гробница хорошо сохранилась и отличается красотой рисунков и яркостью их цветов", — следует из заявления ведомства.

В гробнице есть изображения покойных, имена членов их семьи, а также изображения древнеегипетских богов Анубиса, Осириса и богинь Исиды и Нефтиды.

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Ученые нашли мумии птиц и животных, в том числе орла, сокола, ибиса, мышей, кошек и собак. Согласно заявлению, это указывает, что гробница повторно использовалась в последующие периоды в качестве кладбища для животных.

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