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Титул "Мисс Россия 2019" получила Алина Санько из Азова - видео

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Культура
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Победительница может представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Титул "Мисс Россия 2019" завоевала двадцатилентняя Алина Санько из города Азов. Конкурс завершился поздно вечером в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Видеотрансляция мероприятия велась на сайте Sputnik. 

© AP Photo / Aaron Favila
Девушка из Молдовы лидирует в голосовании на конкурсе красоты "Мисс Земля"

Конкурс прошел при поддержке Минкультуры России.

Претендентки на корону "Мисс Россия" должны быть не только красивыми, но и талантливыми.  

Кстати, корона "Мисс Россия" самая дорогая в мире, оценивается она в миллион долларов. Также финалистка получила денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Алина Санько будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.

Алине Санько увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.

Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.

Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.

Перед гостями вечера и участницами выступил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ведущими церемонии выступили мисс Россия 2007 года Ксения Сухинова и теле- и радиоведущий Максим Привалов.

Теги:
Мисс Россия
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