Титул "Мисс Россия 2019" получила Алина Санько из Азова - видео

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Титул "Мисс Россия 2019" завоевала двадцатилентняя Алина Санько из города Азов. Конкурс завершился поздно вечером в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Видеотрансляция мероприятия велась на сайте Sputnik.
Конкурс прошел при поддержке Минкультуры России.
Претендентки на корону "Мисс Россия" должны быть не только красивыми, но и талантливыми.
Кстати, корона "Мисс Россия" самая дорогая в мире, оценивается она в миллион долларов. Также финалистка получила денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Алина Санько будет представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Корону девушка получила из рук прошлогодней победительницы конкурса Юлии Полячихиной.
Алине Санько увлекается рисованием, живописью, поэзией, любит путешествия.
Первой вице-мисс назвали Арину Верину из Екатеринбурга. Второй вице-мисс Россия стала Ралина Арабова из Татарстана. Обе девушки получили гранты на обучение в любой стране мира.
Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии, в номинации "Народный выбор" победила Елена Пановикова из Тобольска.
Церемония "Мисс Россия 2019" проходила в соответствии с концепцией "Мода". Девушки приняли участие в конкурсе талантов, конкурсе национальных костюмов и игре "Что? Где? Когда?", а также прошлись по подиуму в купальниках и вечерних платьях.
Перед гостями вечера и участницами выступил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение". Ведущими церемонии выступили мисс Россия 2007 года Ксения Сухинова и теле- и радиоведущий Максим Привалов.