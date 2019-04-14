Умерла блондинка из "Земляничной поляны" Бергмана - фото

Шведская актриса Биби Андерссон начала свою карьеру, когда ей было 15 лет, она сыграла более 100 ролей, снималась в том числе и в СССР.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Умерла легенда мирового кино Биби Андерссон, сообщило в воскресенье шведское издание Goteborgs Posten с ссылкой на режиссера Кристину Улофсон.

Bibi Andersson, luminous star of virtually all of Ingmar Bergman’s masterpieces, and among the bravest and most remarkable actors of her generation, has died at 83. pic.twitter.com/ihpclFF7Hn — Stuart Henderson (@henderstu) 14 апреля 2019 г.

​Наибольшую известность Андерссон принесли роли в фильмах "Седьмая печать" "Земляничная поляна" и "Персона" шведского режиссёра Ингмара Бергмана. Актриса сыграла 11 ролей в его картинах. Одной из лучших считается ее роль медсестры Альмы в картине "Персона" (1966).

За свою карьеруАндерссон исполнила более 100 ролей, в том числе в фильмах советских режиссеров — картинах "Человек с другой стороны" Юрия Егорова и "О любви" Михаила Богина.

Актриса получила призы за лучшие женские роли Каннского фестиваля (кинокартина "На пороге жизни") и Берлинского кинофестиваля (фильм "Любовница").

Актриса умерла в возрасте 83 лет. Десять лет назад у Андерссон случился обширный инсульт. С этого времени она постоянно проживала в больнице для престарелых в Стокгольме. Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости