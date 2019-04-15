Алла Пугачева отмечает юбилей: за что так любят примадонну

Советская и российская певица, примадонна Алла Пугачева в понедельник отмечает 70-летие; коллеги по сцене рассказали, что в их музыкальной жизни значит ее творчество, за что благодарны и почему считают ее Гагариным в шоу-бизнесе.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Сегодня у Аллы Пугачевой юбилей: по этому через два дня она даст первый за десять лет сольный концерт.

Прошлый юбилей она отметила уходом со сцены, в этот - готовится вернуться.

"Никогда не было ощущения, что я открыла не ту дверь, нет, все правильно, я была ведомая. Мне открывались небеса просто. Эту великую мне миссию дали. Я просто хотела хотя бы на два часа кого-нибудь немножко сделать счастливым, и в зале у меня всегда были счастливые люди!" - поделилась артистка в одном из интервью.

Алла Пугачева родилась в Москве в 1949 году. Она начала заниматься музыкой с самого детства, уже в возрасте пяти лет впервые вышла на сцену, в 16 - отправилась на первые гастроли.

© Sputnik / Антон Денисов Алла Пугачева и Максим Галкин.

За свою карьеру Пугачева записала более 500 композиций, с успехом выступала в России и за рубежом. Миллионы поклонников знают наизусть ее хиты "Арлекино", "Миллион роз", "Женщина, которая поет", "Примадонна", "Мадам Брошкина". Что думают об Алле Борисовне ее коллеги - читайте в обзоре РИА Новости.

Гагарин от эстрады

Алла Пугачева на протяжении многих лет остается примером для многих, в том числе и коллег по шоу-бизнесу, которые отзываются о ней с большим уважением.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Видео импровизации Аллы Пугачевой взорвало сеть: это надо видеть

Как рассказал известный дизайнер Игорь Гуляев, давний друг артистки, он безмерно счастлив знать ее лично.

"Искренне желаю ей прожить до 100 лет и показать всем в очередной раз, что нет, не было и не будет того, кто смог бы ее обойти. Я жил, живу в эпоху Пугачевой - и горд и счастлив этому. Я полюбил рыжеволосую девчонку-хулиганку с появления песни "Посидим, поокаем" и понял, что хочу быть похожим на нее в работе. С такими людьми, как Алла Борисовна, хочется быть рядом, на таких хочется равняться. Всегда об этом говорю и ей лично. Спасибо родителям за воспитание, а Пугачевой - за хороший пример", - поделился дизайнер.

Он признался, что называет певицу Гагариным, которого никогда не догнать.

По словам певца Николая Баскова, Пугачева не любит громких слов и долгих поздравлений. Он отметил, что артистка уже получила все свои дифирамбы.

"С юбилеем, живем дальше!" - сказал исполнитель.

Певица Валерия рассказала, что творчество Аллы Пугачевой отчасти подтолкнуло ее к выбору профессии.

© Sputnik / Руслан Кривобок Певица Алла Пугачева выступает на своих "Рождественских встречах" в СК "Олимпийский" в Москве.

"У меня в детстве была маленькая пластинка с песней "Эти летние дожди" - гениальной, и те песни из золотого репертуара остались со мной навсегда. Я желаю Алле Борисовне здоровья и всего, чего она хочет сама. И какое счастье, что она реализует себя в материнстве, у нее прекрасные дети, замечательный муж и отец Максим (Галкин) - это большое счастье", - заключила артистка.

© Sputnik / Yekaterina Chesnokova Пугачева и Вайкуле жестоко пошутили над пользователями соцсетей

Участники коллектива A'Studio назвали себя счастливчиками, потому что судьба подарила им встречу с Аллой Пугачевой, и выразили артистке благодарность за то, что она поддержала их в начале творческого пути.

"С большим теплом в сердце мы всегда вспоминаем наши гастроли в составе Театра Песни, Рождественские встречи и золотые дни нашей юности в Москве в 90-е годы! Ваши песни, Алла Борисовна, сделали несколько поколений людей счастливыми. Поздравляем от всего сердца с юбилеем и желаем счастья", - сказали музыканты.

Возвращение на сцену

Свой юбилей примадонна российской эстрады отпразднует грандиозным возвращением на сцену: 17 апреля в Кремлевском дворце состоится концерт "Алла Пугачева. P.S.". Певица в 2010 году объявила о прекращении гастрольной деятельности и с тех пор не давала ни одного сольного концерта.

© Sputnik / Игорь Михалев Эстрадные исполнители Алла Пугачева (слева) и Филипп Киркоров (справа) в ожидании просмотра смонтированного ими фильма в РИА "Новости".

Поклонники раскупили билеты на выступление в первые часы продаж: их можно было приобрести только в кассе концертной площадки. Подробности концерта певица держит в строгом секрете. Впрочем зимой в сеть утекли два новых хита артистки, которые, вероятно, прозвучат со сцены Кремлевского дворца. Записи песен "Что вижу, то пою" и "Поживи в моей шкуре" появились на YouTube.

По мнению музыкального критика Александра Беляева, возвращение Аллы Пугачевой на сцену в любом случае будет ярким. Он рассказал, что композицию "Что вижу, то пою" отличает самоирония, а песню "Поживи в моей шкуре" можно считать фирменной в том плане, что артистка в ней обращается к невидимому собеседнику или оппоненту.

"Личная жизнь Аллы Борисовны и ее семьи - в широком смысле - традиционно объект пристального внимания поклонников и СМИ, поэтому она периодически нам что-то такое говорит про себя песней", - сказал Беляев.

Как сказал Игорь Гуляев, он абсолютно уверен в успехе концерта Пугачевой, поскольку каждое ее появление зрители воспринимают с восторгом. "Она такая одна", - подчеркнул дизайнер.

Любое появление вызывает ажиотаж

В галактике звезд российской эстрады у Пугачевой королевское место: любое ее выступление, интервью, появление на экране вызывает огромный ажиотаж.

© Sputnik / Новиков Алла Пугачева (слева) в главной роли в художественном фильме "Женщина, которая поет". Киностудия "Мосфильм".

Она по-прежнему много работает, а порой просто импровизирует для себя и своих близких. Особо любознательные почитатели могут найти некоторые домашние записи в инстаграме Максима Галкина.

© Sputnik / Народная артистка РСФСР Алла Пугачева в роли певицы в художественном фильме "Сезон чудес". Одесская киностудия.

У нее есть все: огромный послужной список с десятками хитов, большая семья и круг друзей, толпы искренних и преданных поклонников. Вроде бы можно на этом успокоиться. Но нет: Пугачева вновь удивляет всех новым имиджем, трудится и готовит колоссальное шоу. Это и есть самое важное ее качество — любовь к тому делу, которым она занимается всю жизнь.

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