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Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама

CC0 / Pixabay / stevepb
Культура
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (10)
29 0 0

Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция, а около 400 пожарных были мобилизованы на тушение пожара.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции начал сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, соответствующий раздел "Спасем Нотр-Дам" появился на сайте организации. 

© AP Photo / Thibault Camus
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пользователям предлагается сделать взнос на сумму от 50 до 500 евро - или указать любую другую сумму по выбору, сообщает РИА Новости.

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Альтернатива - настроить ежемесячное списание суммы поменьше: от 10 до 100 евро, либо другой суммы по выбору.

"Все пожертвования будут целиком направляться на собор Парижской Богоматери", - говорится в комментарии на сайте.

© Sputnik / Dominique Boutin
Один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. Около 400 пожарных были мобилизованы на тушение пожара.

По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами. 

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (10)

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Теги:
деньги, Пожар
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