Как выглядит собор Парижской Богоматери внутри после пожара - фото

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника. В операции принимали участие около 400 пожарных, как минимум один из них пострадал.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери. В результате пожара в соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль, серьезные повреждения получила несущая конструкция. Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери © Sputnik / Доминик Бутен

Пожар в соборе Парижской Богоматери © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER

Пожар в соборе Парижской Богоматери © REUTERS / PHILIPPE WOJAZER 1 / 3 © Sputnik / Доминик Бутен Пожар в соборе Парижской Богоматери

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