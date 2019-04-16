Как выглядит собор Парижской Богоматери внутри после пожара - фото

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери. В результате пожара в соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль, серьезные повреждения получила несущая конструкция. Причина пожара пока остается неясной. Часть собора была закрыта лесами. Возможно, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности во время реставрационных работ.
- Пожар в соборе Парижской Богоматери© Sputnik / Доминик Бутен
- Пожар в соборе Парижской Богоматери© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
- Пожар в соборе Парижской Богоматери© REUTERS / PHILIPPE WOJAZER
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