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Джин Вулф

Умер культовый американский писатель-фантаст

© Photo: LitReactor
Культура
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Автор романа-эпопеи "Книга Нового Солнца" Джин Вулф участвовал также в создании машинки по производству чипсов "Принглз".

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Один из культовых американских фантастов Джин Вулф умер на  88-м году жизни, передает РИА Новости с ссылкой на на сайт издательства Tor. 

"Он оставляет за собой впечатляющий объём работы, но, тем не менее, нам его будет очень не хватать", - говорится на сайте издательства.

Из-под пера Вулфа вышло много популярных произведений, включая его хорошо известный четырёхтомник "Книга Нового Солнца". За свои работы Вулф был не раз отмечен, в частности Всемирной премией фэнтези (World Fantasy Award) в 1996 году.

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© AFP 2019 / Ye Aung Thu
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Отмечается, что его почитате лями были известные писатели-фантасты Патрик О'Лири, Урсула Ле Гуин, Майкл Суэнвик и другие.

Писатель был руководителем организации "Писатели науки" (SFWA), основанной Деймоном Найтом и Джеймсом Блишем в 1965 году.  

Он познакомился с фантастикой ещё в детстве — сперва Вулф пристрастился к комиксам, а потом к недорогим фантастическим журналам. Школа, в которой учился будущий писатель, носила имя знаменитого Эдгара Алана По, так и что с готическими произведениями вроде "Маски Красной Смерти" и "Ворона" он познакомился в самом восприимчивом возрасте.

После службы в армии Вулф закончил учёбу по специальности промышленный инженер, и самое известное и неожиданное его достижение на этом поприще — изобретение машинки по производству чипсов "Принглз".

Первая научно-фантастическая трилогия писателя "Пятая голова Цербера" вышла в 1972 году.

За свою жизнь фантаст написал около 30 романов, полтора десятка повестей и свыше сотни рассказов. Наиболее известен он был по дилогии "Рыцарь-чародей", роману-эпопее "Воин" и циклу "Книга Нового Солнца". 

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