Появились новые подробности о состоянии здоровья Быкова

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Уфимские медики пока не поставили диагноз писателю Дмитрию Быкову, который 16 апреля попал в реанимацию, но динамика его состояния положительная, прогноз благоприятный. Об этом сообщил РИА Новости источник в городском отделе здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила специалистам Национального исследовательского центра эндокринологии и главными внештатными специалистами Минздрава по неврологии, анестезиологии и реаниматологии провести телемедицинскую консультацию.
"Пациент введен в медикаментозную кому. Ранее предполагали, что у него может быть инсульт, но диагноз еще не определен. В любом случае доктора, которые его исследуют, отмечают положительную динамику состояния пациента и дают благоприятный прогноз", - сообщил собеседник.
Дмитрий Быков - известный российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик.
Написал биографии Бориса Пастернака, Булата Окуджавы, Максима Горького и Владимира Маяковского.
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