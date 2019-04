Секреты "Евровидения-2019": каким будет шоу и что готовят участники

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. До песенного конкурса "Евровидение-2019" остается всего три недели. Организаторы продолжают подготовку к шоу, а артисты участвуют в промо-турах, чтобы завоевать зрительские симпатии.

Россия, Молдова и Румыния в одном полуфинале

Для поклонников этого песенного конкурса из нашей страны, конечно, самым главным станет второй полуфинал, где под третьим номером выступит представительница Молдовы на "Евровидении-2019" Анна Одобеску. Более того, в этот же день предстоит впервые выйти на сцену Тель-Авива и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву - 13 порядковый номер).

Второй полуфинал песенного конкурса пройдет в Тель-Авиве 16 мая. Полный список стран, которые примут участие в этот соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

За путевки в финал из первого полуфинала (14 мая) поборются исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

Вторая попытка Сергея Лазарева

Представитель России Сергей Лазарев будет штурмовать "Евровидение" уже во второй раз. В 2016 году он занял на конкурсе третье место с песней You're the only one.

Во вторник, 23 апреля, в пресс-центре МИА "Россия Сегодня" состоялась пресс-конференция, где исполнитель, а также автор песни Филипп Киркоров рассказали о том, чего стоит ждать на шоу.

"Конечно же, подготовка идет полным ходом, репетиции начались в феврале. Мы очень тщательно продумывали и готовили номер, продолжаем его шлифовать", — сказал Лазарев.

По его словам, работа команды очень важна, поэтому все высказывают свое мнение.

"Это будет очень интересный номер, очень эмоциональный, он будет построен, в том числе, на моих актерских способностях, потому что я еще и актер. Я уверен, что зрителю будет интересно смотреть этот номер. Мы, конечно, понимали, что сделали очень яркий и запоминающийся номер в 2016 году, а так как работает та же самая команда, мы понимаем, что и в этом году нам надо сделать то, что запомнится. Но по эмоциям - это абсолютно разные номера", - пояснил Лазарев.

Песня Scream, с которой выступит Лазарев, написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.

"Мы не будем рассказывать детали о номере Сергея. Наша задача удивить публику, потому его (номер – ред.) вы увидите только 16 мая. Режиссер-постановщик номера Фокас Евагелинос уже находится в Тель-Авиве, поскольку декорации уже прибыли туда, он будет наблюдать за проведением репетиций дублеров. В Москве также присутствует аналогичная декорация номера и репетиции продолжаются", - сказал Киркоров.

Что готовит Анна Одобеску

Участница от Молдовы на "Евровидении" продолжает готовиться к выходу на сцену Тель-Авива и уже презентовала свою песню Stay зрителям в Испании, а 23 апреля Анна выступила на Pre Party в Москве.

Анна Вдовиченко (именно так звучит настоящее имя артистки) родилась в Дубоссарах, там же она делала и первые шаги в мире музыки.

Окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа имени Рубинштейна (Тирасполь), а также Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности "эстрадный джазовый вокал" (Кишинев).

Певица становилась победительницей многих международных и национальных конкурсов. Известность она приобрела в 2016 году после получения второй премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

"Здесь очень хорошо раскрываются вокальные данные, тембр. Я чувствую себя хорошо в этой песне. Она о борьбе за свои чувства, о любви, о том, что не нужно никогда сдаваться, держаться за свою любовь", - говорит Одобеску.

Каким будет номер на сцене "Евровидения", артистка пока не говорит, но ставят его главный режиссер Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.Аронецкой Дмитрий Ахмадиев и Игорь Паскарь.

Все, что говорят постановщики номера – он будет необычным, ожидается много света и минимум реквизита. Творческая группа уверена, что выступление Анны запомнится.

Кстати, поддерживать представительницу Молдовы будут участники коллектива SunStroke Project.

Именно они – единственные медалисты из нашей страны, которые когда-либо попадали в тройку на "Евровидении".

Запись пресс-конференции Анны Одобеску в Международном информационном агентстве и радио Sputnik можно посмотреть здесь.

Что ждет публику в Израиле

Организаторы конкурса уверяют, что шоу, которое они готовят, станет лучшим за всю историю существования "Евровидения".

"Евровидение - это возможность для невероятной глобальной демонстрации города. Через месяц Тель-Авив примет тысячи туристов, тысячу пятьсот журналистов, и его увидят десятки миллионов телезрителей. Нетта, в своей недавней песне говорила о двух настроениях: BASSA и SABABA: плохое настроение и хорошее настроение. В отличие от песни, у Тель-Авива только одно настроение. Мы обещаем, что кто бы ни приехал в Тель-Авив в мае, будет испытывать одно: САБАБА, САБАБА и многое много САБАБА", - сказал мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хулдаи.

Изюминкой событий Евровидения в Тель-Авиве станет самая большая Евродеревня за всю историю конкурса с видом на средиземноморское побережье в парке Чарльза Клора. Деревня Евровидения будет открыта для публики с 12 по 18 мая с полудня до вечера и в ней будут выступать известные израильские артисты, таких как Static и Ben El, Стефан Легар, и суперзвезды Евровидения, такие как Dana International и Изхар Коэн. Кроме того, полуфиналы и финал будут проецироваться на гигантские экраны.

Ранее в ходе пресс-конференции KAN сообщила, что во время шоу звезды "Евровидения" прошлых лет подряд исполнят композиции других исполнителей. Кончита Вурст споет Heroes Монса Зелмерлёва, Монс продолжит попурри с песней Элени Фурейры, Элени исполнит композицию Верки Сердючки с 2007 года, а Верка споет Toy. К четырем артистам присоединится Гали Атари и они вместе исполнят Hallilujah.

Что касается победительницы 2018, то Нетта выступит в первом полуфинале с новой версией Toy и в финале с новой песней, которая выйдет в конце этого месяца. Dana International также выступит в одном из полуфиналов и в финале.

За две песни Мадонна получит больше миллиона

Но главной приглашенной звездой будет Мадонна. За две песни она получит 1,3 миллиона долларов, которые заплатит миллиардер Сильван Адамс.

© Sputnik / Евгения Новоженина Лазарев ответил тем, кто критикует его песню Scream для "Евровидения"

Walla сообщает, что Мадонна появится на Евровидении с хитом из прошлого и песней из ее нового альбома, а источники издания раскрыли, что первой станет Like a Prayer, которой в прошлом месяце исполнилось тридцать лет с момента выпуска. Песня появилась на четвертом одноименном альбоме поп-дивы и считается одной из лучших и переломных в карьере Мадонны.

Пока не определено, какую из новых композиций исполнит Мадонна. Источники утверждают, что певица обсуждает исполнение песни Future (в студийной версии она записана с американским рэпером Quavo) или Dark Ballet. Последняя дебютировала под названием A Beautiful Game в попурри (которое также включало в себя Like a Prayer, исполненном на Met Gala 8 мая 2018 года).

Кстати, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев будут жить в одном отеле с Мадонной, а Киркоров - даже на одном с ней этаже.

Бесплатных билетов будет меньше

Израильская пресса пишет, что KAN решил значительно сократить количество бесплатных приглашений на Евровидение для избранных знаменитостей и официальных лиц. Таким образом, вместо тысячи бесплатно предоставлено всего сто билетов.

В открытой продаже до сих пор остаются около 400 билетов в грин-рум финала шоу и тысячи билетов на каждый полуфинал. На финальные генеральные репетиции есть около 2000 билетов.

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Израиль ранее дважды принимал у себя этот международный песенный конкурс — в 1979 и 1999 годах. Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии.

