В Сети появилось первое после ДТП обращение МакSим: еще болит голова

Пока еще болит голова и держится температура, рассказала певица в своем обращении.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Российская исполнительница МакSим (Марина Абросимова) записала первое аудиообращение к поклонникам. Во вторник оно было опубликовано в Instagram.

По словам певицы, она идет на поправку, выполняет все указания врачей и готовится к возвращению домой.

"Пока еще болит голова и держится температура, но все становится с каждым днем легче. Скучаю", — добавила певица.

Кроме того, МакSим выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и подарки, которые фанаты сделали своими руками.

"Передает всем аудио привет. Пока еще больно говорить, но чувствует себя лучше. К концу недели, Бог даст, перевезем ее в Москву", - написала в соцсети PR-директор артистки Маргарита Соколова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 29 Апр 2019 в 8:43 PDT

Абросимова попала в ДТП 23 апреля. У автомобиля, в котором она находилась, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Певица получила ушибы и гематомы.

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