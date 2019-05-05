"Евровидение" не отменят, несмотря на обстрелы юга Израиля

Организаторы сообщают, что приехавшие участники продолжают репетиции по расписанию в городском "Экспо-центре" Тель-Авива.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Палестинские обстрелы юга Израиля не сказались на графике подготовки "Евровидения" в Тель-Авиве, где уже проводят репетиции участники международного музыкального конкурса, сообщили в воскресенье организаторы.

"В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", - говорится в официальном ответе на запрос РИА Новости израильской телерадиокомпании "Кан", организующей конкурс в Тель-Авиве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Живое искусство Анны Одобеску и самые яркие номера Молдовы на "Евровидении"

Приехавшие участники продолжают репетиции в городском "Экспо-центре", придерживаясь заранее составленного расписания, сообщили организаторы.

Ранее сообщалось, что представительница Молдовы Анна Одобеску вылетает в Тель-Авив в воскресенье.

"Артисты и делегации очень воодушевлены тем, что они находятся в Тель-Авиве и представляют здесь свои страны", - ответили в "Кан" на вопрос о настрое участников.

Второй по величине город Израиля, его деловая столица и самый популярный средиземноморский курорт лежит в несколько десятках километрах севернее зоны падения ракет, но в прошлом он сам не раз становился мишенью для боевиков сектора Газа.

We're ready for the second day of first Semi-Final rehearsals! Follow Eurovision on Instagram and watch our Stories for behind the scenes clips from every rehearsal.



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​Полуфиналы и финал "Евровидения" запланированы на 14-18 мая с участием делегаций из 42 стран.

Тель-Авив находится в 70 километрах к северу от сектора Газа. Опасной зоной военные пока объявили районы, лежащие в пределах 40 километров от границ анклава, и выпустили специальные предписания для жителей тех мест. Палестинские группировки выпустили свыше 400 ракет и мин, на которые израильтяне ответили бомбардировками 200 целей в секторе Газа. Обмениваться ударами стороны продолжают уже больше суток, не снижая интенсивности боевых действий.

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