Корина Кунюк не прошла в следующий этап конкурса "Голос" во Франции

КИШИНЕВ, 5 мая — Sputnik. Молдавская певица Корина Кунюк не сумела пройти в следующий этап проекта "Голос" на французском телеканале TF1.

Наша соотечественница исполнила композицию Арианы Гранде "Dangerous Woman", однако удача оказалась не на стороне певицы.

На предыдущих этапах Корина завоевала теплые симпатии зрителей. Во время слепых прослушиваний 26-летняя певица исполнила сложную композицию Селион Дион "All By Myself".

Корина Конюк принимала участие в аналогичном шоу в Румынии в 2016 году.

По мнению молдавского продюсера Сергея Орлова, отечественные эстрадные исполнители не отстают от мировых музыкальных тенденций, но зачастую становятся востребованы за рубежом больше, чем у себя на родине.

По его словам, даже очень именитые артисты могут позволить себе дать в Молдове всего несколько концертов в год, в то время как за рубежом они гастролируют в десятки раз больше.

