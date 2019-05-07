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Конкурсант Евровидения-2019 Анна Одобеску.

Одобеску приняла участие в генеральной репетиции "Евровидения" в Тель-Авиве

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (68)
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Представительница Молдовы Анна Одобеску с песней "Stay" выступит во втором полуфинале популярного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет 16 мая в Израиле.

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Певица Анна Одобеску, которая представляет Молдову на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019" в Тель-Авиве, провела первую генеральную репетицию, сообщает общественный телеканал TRM.

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В рамках генеральной репетиции выступили все прибывшие участники. Анна Одобеску выйдет на сцену престижного фестиваля во втором полуфинале, который состоится 16 мая. В этот день на "Евровидении" свои композиции представят также певцы из России и Румынии. 

Одобеску прилетела в Тель-Авив в воскресенье, 5 мая.

В 2019 году конкурс "Евровидение" проводится в Израиле после того, как в Лиссабоне израильская певица Нета победила с песней "Toy". Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая.

Прямую трансляцию шоу будут вести телеканал "Молдова-1", Радио Молдова и сайт общественной телерадиокомпании trm.md.

​В прошлом году Молдову на "Евровидении" представляла группа "DoReDos".

Ранее организаторы конкурса заявили, что массированные ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газа не помешают проведению фестиваля.

"Все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", - заявила израильская телерадиокомпания "Кан", организующая конкурс в Тель-Авиве.

Приехавшие участники продолжают репетиции в городском "Экспо-центре", придерживаясь заранее составленного расписания, сообщили организаторы.

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (68)

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