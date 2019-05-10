С Крылатовым попрощаются в Московском доме композиторов

Церемония прощания начнется утром в субботу, а похоронят Крылатова на Митинском кладбище.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. В субботу, 11 мая, в Московском доме композиторов состоится прощание с композитором Евгением Крылатовым. Об этом заявили РИА Новости в департаменте культуры города Москвы.

Народный артист России, композитор таких известных произведений, как "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и "Три белых коня" Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.

"Прощание с композитором Евгением Крылатовым состоится в Московском доме композиторов по адресу: Брюсов переулок, дом 8/10. Начало панихиды 11 мая в 11 часов утра", - сообщил представитель департамента.

Ранее дочь композитора Мария Крылатова заявляла, что церемония прощания пройдет и в храме иконы Божией Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, который расположен недалеко от Боткинской больницы. Похоронят Крылатова на Митинском кладбище рядом с супругой.

За годы своего творческого пути Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах: симфоническая камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Особенно плодотворным было его творчество в кинематографе и в сфере мультипликации – он подарил музыку более чем 160 картинам, в числе которых фильмы "С любимыми не расставайтесь", "Приключения Электроника", "Гостья из будущего", "О любви", "Ох уж эта Настя", а также мультфильмы "Умка", "Дед Мороз и лето", трилогия "Простоквашино".

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