Что-то не то с напитком: Guns 'N' Roses подали в суд на пивоварню из Колорадо

Ранее группа требовала прекратить использовать ее песни на митингах Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Музыканты американской рок-группы Guns 'N' Roses подали в суд на пивоварню из Колорадо за использование своего названия. Коллектив считает, что компания использовала их имя незаконно и вводила покупателей в заблуждение.

Рокеры полагают, что любители пива были уверены, что группа имела отношение к производству этого напитка. Компания, которой выставлен иск, выпускала пиво под названием Guns 'N' Rose.

Ранее лидер группы Эксл Роуз требовал прекратить использовать песни группы на митингах Дональда Трампа. Он заявил, что коллектив выступает против неправомерного использования их музыки на политических мероприятиях.

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