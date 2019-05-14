Сексапильная, но несчастная: яркая внешность испортила британке личную жизнь

Британская модель Дженна Томпсон (Jenna Thompson) уже два года терпит фиаско на любовном фронте, но несмотря на постоянные неудачи, она не сдается.

Мать двоих детей, британская модель и немножко актриса Джена Томпсон пожаловалась, что не может наладить свою личную жизнь вот уже два года. То есть с тех пор, как рассталась с мужем. Об этом она рассказала на одном из местных телешоу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson) 22 Апр 2019 в 7:25 PDT

Женщина обескуражена: ее внешность привлекает лишь плохих парней, "у которых только одно на уме". Томпсон пыталась наладить свою личную жизнь, знакомясь с мужчинами на специализированных сайтах, но ей попадались либо любители несерьезных отношений, либо странные личности. Она добавила, что ей нравятся мужчины, у которых есть индивидуальность, но все ее новые знакомые путали это качество с другим.

Томпсон однажды познакомилась с автоинспектором, а тот на следующий день оштрафовал ее за неправильную парковку. Ничего личного – служебный долг. Другой ее приятель скрывал, что он женат.

Когда она узнала об этом, то ушла. Мужчина побежал за ней и упал. В результате пришлось неуклюжего ловеласа отвезти к врачу.

"Он ужасно боялся, что жена все узнает, потому что из больницы звонят близким", — призналась Дженна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson) 9 Мар 2019 в 3:31 PST

Отчаявшаяся модель предположила, что людям нужен новый способ знакомств. Но не смогла назвать, какой именно.

Стоит отметить, что многие зрители раскритиковали Дженну. Они назвали ее "фальшивкой", эгоисткой и "нарциссом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson) 4 Янв 2019 в 2:22 PST

"Любит себя слишком сильно и хочет идеального мужчину. Это не имеет ничего общего с ее внешностью", "Мисс "фальшивка". Похоже, что у нее слишком завышенные требования", – прокомментировали в Сети некоторые зрители.

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