Сексапильная, но несчастная: яркая внешность испортила британке личную жизнь

Мать двоих детей, британская модель и немножко актриса Джена Томпсон пожаловалась, что не может наладить свою личную жизнь вот уже два года. То есть с тех пор, как рассталась с мужем. Об этом она рассказала на одном из местных телешоу.
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Женщина обескуражена: ее внешность привлекает лишь плохих парней, "у которых только одно на уме". Томпсон пыталась наладить свою личную жизнь, знакомясь с мужчинами на специализированных сайтах, но ей попадались либо любители несерьезных отношений, либо странные личности. Она добавила, что ей нравятся мужчины, у которых есть индивидуальность, но все ее новые знакомые путали это качество с другим.
Томпсон однажды познакомилась с автоинспектором, а тот на следующий день оштрафовал ее за неправильную парковку. Ничего личного – служебный долг. Другой ее приятель скрывал, что он женат.
Когда она узнала об этом, то ушла. Мужчина побежал за ней и упал. В результате пришлось неуклюжего ловеласа отвезти к врачу.
"Он ужасно боялся, что жена все узнает, потому что из больницы звонят близким", — призналась Дженна.
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Отчаявшаяся модель предположила, что людям нужен новый способ знакомств. Но не смогла назвать, какой именно.
Стоит отметить, что многие зрители раскритиковали Дженну. Они назвали ее "фальшивкой", эгоисткой и "нарциссом".
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"Любит себя слишком сильно и хочет идеального мужчину. Это не имеет ничего общего с ее внешностью", "Мисс "фальшивка". Похоже, что у нее слишком завышенные требования", – прокомментировали в Сети некоторые зрители.
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