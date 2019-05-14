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Jenna Thompson

Сексапильная, но несчастная: яркая внешность испортила британке личную жизнь

© Photo: Instagram / miss_jenna_thompson
Культура
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (137)
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Британская модель Дженна Томпсон (Jenna Thompson) уже два года терпит фиаско на любовном фронте, но несмотря на постоянные неудачи, она не сдается.

Мать двоих детей, британская модель и немножко актриса Джена Томпсон пожаловалась, что не может наладить свою личную жизнь вот уже два года. То есть с тех пор, как рассталась с мужем. Об этом она рассказала на одном из местных телешоу.

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Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson)

Женщина обескуражена: ее внешность привлекает лишь плохих парней, "у которых только одно на уме". Томпсон пыталась наладить свою личную жизнь, знакомясь с мужчинами на специализированных сайтах, но ей попадались либо любители несерьезных отношений, либо странные личности. Она добавила, что ей нравятся мужчины, у которых есть индивидуальность, но все ее новые знакомые путали это качество с другим.

Томпсон однажды познакомилась с автоинспектором, а тот на следующий день оштрафовал ее за неправильную парковку. Ничего личного – служебный долг. Другой ее приятель скрывал, что он женат.

Когда она узнала об этом, то ушла. Мужчина побежал за ней и упал. В результате пришлось неуклюжего ловеласа отвезти к врачу.

"Он ужасно боялся, что жена все узнает, потому что из больницы звонят близким", — призналась Дженна.

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Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson)

Отчаявшаяся модель предположила, что людям нужен новый способ знакомств. Но не смогла назвать, какой именно.

Стоит отметить, что многие зрители раскритиковали Дженну. Они назвали ее "фальшивкой", эгоисткой и "нарциссом".

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Публикация от 🖤 J E N • L O U 🖤 (@miss_jenna_thompson)

 "Любит себя слишком сильно и хочет идеального мужчину. Это не имеет ничего общего с ее внешностью", "Мисс "фальшивка". Похоже, что у нее слишком завышенные требования", – прокомментировали в Сети некоторые зрители. 

А недавно итальянские СМИ опубликовали топ-10 самых красивых спортсменок мира. И собрали их яркие фото.

Все самые интересные новости в Instagram можно узнать на Sputnik Молдова. Мы находим все интересное в мире Инстаграм и публикуем здесь.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (137)

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