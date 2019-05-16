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Одобеску и Лазарев поборются за выход в финал "Евровидения-2019"

© AFP 2019 / JACK GUEZ
Культура
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Второй полуфинал "Евровидения-2019" состоится в четверг в Тель-Авиве и определит всех претендентов на главный приз популярного песенного конкурса.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Представительница Молдовы Анна Одобеску с песней Stay выступит во втором полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение-2019", который пройдет в четверг в Израиле. Одобеску выйдет на сцену третьей. Sputnik будет вести прямую трансляцию этого события.

Молдова в Тель-Авиве

В Тель-Авиве Анна провела две репетиции. Вместе с ней в номере участвует крымская художница Ксения Симонова. По задумке она иллюстрирует "снегом" свое видение песни молдавской исполнительницы прямо на сцене. Процесс появления картины транслируется на большом экране так, что за ним могут наблюдать и зрители в зале, и те, кто смотрят шоу по телевизору.

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Вот так прошла первая репетиция Анны, где, как признались Одобеску и Симонова, "не все прошло гладко".

А это фрагмент второй репетиции.

Кстати, на "оранжевой дорожке" Одобеску рассказала, что и во время второй репетиции у команды были сложности.

Кто еще во втором полуфинале

В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Многие эксперты считают Лазарева одним из претендентов на победу.

Такой была первая репетиция представителя России, который исполнит песню Scream.

А это вторая репетиция Сергея Лазарева.

Также во втором полуфинале выступят участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана. Дальше пройдут только десять конкурсантов. 

Кто попадает в жюри

Анна Одобеску
© Photo: Eurovision / Thomas Hanses
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Согласно регламенту "Евровидения", в состав жюри, которое оценивает выступление полуфиналистов и финалистов песенного конкурса, входят по пять человек от каждой страны.

Каждый специалист оценивает исполнение, исходя из нескольких критериев – вокальные данные конкурсанта, выступление на сцене, какова песня и ее оригинальность, а также общее впечатление от номера. В итоге все члены жюри расставляют по местам исполнителей, не учитывая представителя своей страны. 

Главное, что голосовать члены жюри и телезрители конкретной страны могут лишь в том полуфинале, где есть их представитель. То есть в 2019 году для Молдовы это второй полуфинал. 

Певец Сергей Лазарев на музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве.
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Интересно, что свои оценки судьи выставляют накануне конкурсного дня, посмотрев номера во время специального прогона. Таким образом, оценки специалистов были выставлены вечером 15 мая. 

Жюри стран "большой пятерки" и хозяйки конкурса, автоматически выступающих в финале, в ходе жеребьевки делят по полуфиналам. Так, второй полуфинал судили в этот раз члены жюри из Германии, Италии и Великобритании.

Кто голосовал в Молдове

Председателем жюри в этом году стал Корнелиу Ботгрос. Он родился 5 июля 1975 года в Кишиневе в семье известных исполнителей Николая и Лидии Ботгрос. Закончил музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску и республиканский музыкальный колледж имени Штефана Няги. Корнелиу Ботгрос руководил лицейским оркестром "Хора Кишинева" (Hora Chisinaului). Вошел в состав оркестра "Лэутары" в 1994 году, а в 2008-м указом президента ему присвоено звание "Мастера искусств" (Maestrul in arta).

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Еще один член жюри – Василе Олару. Это 32-летний исполнитель народной музыки, продюсер и композитор. 

Оценивать конкурсантов будет и Отилиа Лозовану – 41-летняя продюсер телевидения "Молдова 1". 

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В пятерке также прославленный молдавский 44-летний танцор и хореограф Игорь Мунтяну. Уже в 17 лет он был в составе самого известного в мире молдавского ансамбля - "Жок". Затем в течение шести лет работал сначала в модерн-балете "Аквериас" Софии Ротару, а после - в шоу-балете "Аллегро" Ирины Аллегровой. По окончании этого этапа своей карьеры Мунтяну поступил в Нью-Йорке в танцевальную школу Broadway Dance Center. А после открыл свою школу танца Just Friends Dance Academy.

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Ну и, конечно, Джета Бурлаку. Она родилась 22 июля 1974 года. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишиневскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз-бэнда UniVox. В 2008 году Бурлаку представляла Молдову на "Евровидении" с песней A Century of Love.

Имена других членов жюри

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Страна-соседка Румыния, которая традиционно ставит конкурсантам из Молдовы высокие баллы, в этом году в жюри выбрала: ведущую Лиану Станчу (председатель), певицу Озану-Марию Барабанча, исполнительницу Монику Ангел, композитора и продюсера Андрея Керестелы, а также музыкального журналиста Богдана Павликэ. 

В состав судейского корпуса от России вошли пианистка и композитор Лора Квинт (председатель жюри), поэт и певец Симон Осиашвили, дизайнер Игорь Гуляев, а также сестры Анастасия и Мария Толмачевы, которые представляли страну на "Евровидении" в 2014 году.

Кто уже в финале

По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. 

В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

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