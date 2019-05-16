15:29 16 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD17.93
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Анна Одобеску и Ксения Симонова на сцене в Тель-Авиве

Симонова: номер Молдовы на "Евровидении" убит съемкой и монтажом

© REUTERS / Ronen Zvulun
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова на Евровидении 2019 (73)
637 0 0

Постановщик номера молдавской артистки на "Евровидении" Ксения Симонова рассказала, что выступление загубит съемка и монтаж: их обещали исправить, но не сделали этого.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Номер молдавской исполнительницы Анны Одобеску на "Евровидении-2019" убит жуткой съемкой и монтажом. Об этом заявила постановщик этого шоу, крымская художница Ксения Симонова, которая выступит в четверг вместе с певицей во втором полуфинале музыкального конкурса.

Евровидение - 2019: названы три потенциальные песни-победительницы - видео>>> 

Евровидениt-2019
© AFP 2019 / JACK GUEZ
Евровидение-2019: онлайн-трансляция и подробный анонс второго полуфинала

В Тель-Авиве конкурсантка из Молдовы провела три репетиции и выступила в среду в рамках "судейского просмотра" (свои оценки члены жюри выставляют накануне телевизионной трансляции). Вместе с Одобеску в номере участвует Симонова. По задумке она иллюстрирует "снегом" свое видение истории, рассказанной в песне. Процесс появления картины транслируется на большом экране так, что за ним могут наблюдать и зрители в зале, и те, кто смотрят шоу по телевизору.

  • Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    © REUTERS / Ronen Zvulun
  • Анна Одобеску и Ксения Симонова во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    Анна Одобеску и Ксения Симонова во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    © REUTERS / Ronen Zvulun
  • Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве
    © REUTERS / Ronen Zvulun
1 / 3
© REUTERS / Ronen Zvulun
Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве

Симонова неоднократно говорила о проблемах на репетициях, подчеркивая, что постановщики шоу по непонятным причинам не выполняют просьб молдавской команды.

"С первой репетиции до третьей (да, у Молдовы была третья) мы ни разу и близко не увидели съемки нашего сценария, полностью согласованного и одобренного командой "Евровидения". Каждый раз перед нами извинялись, клялись, что поняли нас на 100% и все исправят", - написала Симонова на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она подчеркнула, что каждая следующая репетиция была хуже предыдущей по съемке и свету.

"В среду случился апофеоз, после дресс-репетиции (репетиции всего концерта как в эфире) и за несколько часов до судейского просмотра наше шоу было убито жуткой съемкой и монтажом, от которого в шоке было и само руководство "Евровидения", - добавила художница.

Живое искусство Анны Одобеску и самые яркие номера Молдовы на "Евровидении">>>

По ее словам, на состоявшейся встрече представитель команды "Евровидения" признался, что случилась ошибка, которую исправят.

"Это говорили нам на всех предыдущих репетициях, после чего было только хуже. Мы очень расстроены и, признаться, мне грустно идти на сцену. Пройти или не пройти в финал хотелось в честном сражении, а не с убитым съемкой номером. Как постановщик номера, могу сказать, что мне очень грустно", - написала Симонова до судейского просмотра. А сразу после она отметила, что "ничего не исправили".

Одобеску выйдет на сцену под третьим номером. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Многие эксперты считают Лазарева одним из претендентов на победу.

Также во втором полуфинале выступят участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана. Дальше пройдут только десять конкурсантов.

Орлов: от геополитической составляющей на "Евровидении" никуда не денешься>>> 

Анна Одобеску
© Photo: Eurovision / Thomas Hanses
Анна Одобеску - путь к "Евровидению-2019"
9

По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. 

В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова на Евровидении 2019 (73)

По теме

Как удивляла Молдова на "Евровидении" в разные годы
Молдова могла не попасть на Евровидение в этом году
А судьи кто: пять членов жюри от каждой страны оценят номера "Евровидения"
Теги:
Евровидение
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Открытие 72-го Международного каннского кинофестиваля: как это было - фото
Кирилла надо отпускать
Акция в поддержку журналиста Вышинского: Кирилла надо отпускать
Мировые военные расходы 2018
Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться