Симонова: номер Молдовы на "Евровидении" убит съемкой и монтажом

Постановщик номера молдавской артистки на "Евровидении" Ксения Симонова рассказала, что выступление загубит съемка и монтаж: их обещали исправить, но не сделали этого.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Номер молдавской исполнительницы Анны Одобеску на "Евровидении-2019" убит жуткой съемкой и монтажом. Об этом заявила постановщик этого шоу, крымская художница Ксения Симонова, которая выступит в четверг вместе с певицей во втором полуфинале музыкального конкурса.

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В Тель-Авиве конкурсантка из Молдовы провела три репетиции и выступила в среду в рамках "судейского просмотра" (свои оценки члены жюри выставляют накануне телевизионной трансляции). Вместе с Одобеску в номере участвует Симонова. По задумке она иллюстрирует "снегом" свое видение истории, рассказанной в песне. Процесс появления картины транслируется на большом экране так, что за ним могут наблюдать и зрители в зале, и те, кто смотрят шоу по телевизору.

Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве © REUTERS / Ronen Zvulun

Анна Одобеску и Ксения Симонова во время репетиции на сцене в Тель-Авиве © REUTERS / Ronen Zvulun

Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве © REUTERS / Ronen Zvulun 1 / 3 © REUTERS / Ronen Zvulun Анна Одобеску во время репетиции на сцене в Тель-Авиве

Симонова неоднократно говорила о проблемах на репетициях, подчеркивая, что постановщики шоу по непонятным причинам не выполняют просьб молдавской команды.

"С первой репетиции до третьей (да, у Молдовы была третья) мы ни разу и близко не увидели съемки нашего сценария, полностью согласованного и одобренного командой "Евровидения". Каждый раз перед нами извинялись, клялись, что поняли нас на 100% и все исправят", - написала Симонова на своей странице в соцсети Facebook.

При этом она подчеркнула, что каждая следующая репетиция была хуже предыдущей по съемке и свету.

"В среду случился апофеоз, после дресс-репетиции (репетиции всего концерта как в эфире) и за несколько часов до судейского просмотра наше шоу было убито жуткой съемкой и монтажом, от которого в шоке было и само руководство "Евровидения", - добавила художница.

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По ее словам, на состоявшейся встрече представитель команды "Евровидения" признался, что случилась ошибка, которую исправят.

"Это говорили нам на всех предыдущих репетициях, после чего было только хуже. Мы очень расстроены и, признаться, мне грустно идти на сцену. Пройти или не пройти в финал хотелось в честном сражении, а не с убитым съемкой номером. Как постановщик номера, могу сказать, что мне очень грустно", - написала Симонова до судейского просмотра. А сразу после она отметила, что "ничего не исправили".

Одобеску выйдет на сцену под третьим номером. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Многие эксперты считают Лазарева одним из претендентов на победу.

Также во втором полуфинале выступят участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана. Дальше пройдут только десять конкурсантов.

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По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

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