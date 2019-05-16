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"Угадайка" для фанов "Евровидения": мотив молдавской группы - в плей-листе

CC0 / Pixabay / stux
Культура
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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (72)
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Анна Одобеску напевает мелодию победительницы 2012 года, другим конкурсантам достался трек единственных призеров этого конкурса из Молдовы – смотрите видео.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Забавный челлендж предложили пройти поклонникам "Евровидения" его организаторы. В сети появилось видео, на котором участники нынешнего конкурса воспроизводят мелодии самых популярных композиции прошлых лет.

На кадрах видно, как исполнительница из Молдовы Анна Одобеску старается, чтобы слушатели угадали композицию Euphoria, с которой в 2012 году победила на конкурсе шведка Loreen.

А чуть позже оказалось, что в этой "угадайке" спрятана и песня Hey Mamma молдавской группы SunStroke Project, с которой артисты стали третьими в 2017 году.

Одобеску в четверг выступит во втором полуфинале "Евровидения". Она выйдет на сцену под третьим номером. В этот же день свои номера в Тель-Авиве представят конкурсанты из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву достался 13 порядковый номер). Многие эксперты считают Лазарева одним из претендентов на победу.

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Анна Одобеску и Ксения Симонова на сцене в Тель-Авиве
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Также во втором полуфинале выступят участники из Армении, Ирландии, Швейцарии, Латвии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии и Азербайджана. Дальше пройдут только десять конкурсантов.

По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении. 

В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (72)

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