Одобеску – вне финала, Лазарев поборется за главный трофей "Евровидения-2019"

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Молдавская исполнительница Анна Одобеску, выступившая на "Евровидении-2019" с песней Stay, не попала в финал этого песенного конкурса. Анна вышла на сцену третьей во втором полуфинале, который прошел в четверг в Тель-Авиве.

© AFP 2019 / Jack GUEZ Анна Одобеску выступила во втором полуфинале "Евровидения-2019"

Вместе с Одобеску в номере принимала участие художница Ксения Симонова, которая еще до главного выступления неоднократно говорила о проблемах на репетициях, подчеркивая, что постановщики шоу по непонятным причинам не выполняют просьб молдавской команды.

А вот представитель России Сергей Лазарев будет бороться за главный приз конкурса.

Его выступление с песней Scream зрители и жюри и зрители оценили высоко, о чем говорит его выход в финал.

Также из второго полуфинала дальше прошли конкурсапевцы, представляющие Северную Македонию, Нидерланды, Албанию, Швецию, Азербайджан, Данию, Норвегию, Швейцарию и Мальту.

Анна Вдовиченко (именно так звучит настоящее имя молдавской исполнительницы) приобрела известность в 2016 году после получения второй премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, а в 2019-м она получила право представить Молдову на "Евровидении".

© REUTERS / Amir Cohen Анна Одобеску и Ксения Симонова

Кто голосовал во втором полуфинале

Согласно регламенту "Евровидения", участники проходят дальше по итогам голосования телезрителей и жюри. Их мнение учитывается в пропорции 50 на 50.

В состав жюри, которое оценивает выступление полуфиналистов и финалистов песенного конкурса, входят по пять человек от каждой страны.

Каждый специалист оценивает исполнение, исходя из нескольких критериев, – вокальные данные конкурсанта, выступление на сцене, какова песня и ее оригинальность, а также общее впечатление от номера. В итоге все члены жюри расставляют по местам исполнителей, не учитывая представителя своей страны.

Главное, что голосовать члены жюри и телезрители конкретной страны могут лишь в том полуфинале, где есть их представитель. То есть в 2019 году для Молдовы это был второй полуфинал.

Интересно, что свои оценки судьи выставляют накануне конкурсного дня, посмотрев номера во время специального прогона. Таким образом, оценки специалистов были выставлены вечером 15 мая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Живое искусство Анны Одобеску и самые яркие номера Молдовы на "Евровидении"

Жюри стран "большой пятерки" и хозяйки конкурса, автоматически выступающих в финале, в ходе жеребьевки делят по полуфиналам. Так, второй полуфинал судили в этот раз члены жюри из Германии, Италии и Великобритании.

Кто из судей голосовал в Молдове

Председателем жюри в этом году стал Корнелиу Ботгрос. Он родился 5 июля 1975 года в Кишиневе в семье известных исполнителей Николая и Лидии Ботгрос. Закончил музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску и республиканский музыкальный колледж имени Штефана Няги. Корнелиу Ботгрос руководил лицейским оркестром "Хора Кишинева" (Hora Chisinaului). Вошел в состав оркестра "Лэутары" в 1994 году, а в 2008-м указом президента ему присвоено звание "Мастера искусств" (Maestrul in arta).

Еще один член жюри – Василе Олару. Это 32-летний исполнитель народной музыки, продюсер и композитор.

Оценивает конкурсантов и Отилиа Лозовану – 41-летняя продюсер телевидения "Молдова 1".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Лазарев рассказал, кого считает своим главным соперником на "Евровидении"

В пятерке также прославленный молдавский 44-летний танцор и хореограф Игорь Мунтяну. Уже в 17 лет он был в составе самого известного в мире молдавского ансамбля - "Жок". Затем в течение шести лет работал сначала в модерн-балете "Аквериас" Софии Ротару, а после - в шоу-балете "Аллегро" Ирины Аллегровой. По окончании этого этапа своей карьеры Мунтяну поступил в Нью-Йорке в танцевальную школу Broadway Dance Center. А после открыл свою школу танца Just Friends Dance Academy.

Ну и, конечно, Джета Бурлаку. Она родилась 22 июля 1974 года. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишиневскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз-бэнда UniVox. В 2008 году Бурлаку представляла Молдову на "Евровидении" с песней A Century of Love.

Имена других членов жюри

Страна-соседка Румыния, которая традиционно ставит конкурсантам из Молдовы высокие баллы, в этом году в жюри выбрала: ведущую Лиану Станчу (председатель), певицу Озану-Марию Барабанча, исполнительницу Монику Ангел, композитора и продюсера Андрея Керестелы, а также музыкального журналиста Богдана Павликэ.

© REUTERS / Ronen Zvulun Симонова: номер Молдовы на "Евровидении" убит съемкой и монтажом

В состав судейского корпуса от России вошли пианистка и композитор Лора Квинт (председатель жюри), поэт и певец Симон Осиашвили, дизайнер Игорь Гуляев, а также сестры Анастасия и Мария Толмачевы, которые представляли страну на "Евровидении" в 2014 году.

Кто еще споет в финале

По итогам полуфинала, состоявшегося во вторник, определилась перва десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

В финале их уже ждали Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц.

История выступлений Молдовы

Молдова принимает участие в "Евровидении" с 2005 года. До этого представители нашей страны лишь четырежды не проходили в финал данного песенного состязания. Впервые это произошло в 2008 году в Белграде, когда вне борьбы за трофей осталась Джета Бурлаку с песней A century of love. А затем три неудачи подряд ждали Молдову с 2014 по 2016 год. Финала в Копенгагене "не поймала" Кристина Скарлат (Wild soul), следом в Вене - представлявший нашу страну украинец Эдуард Романюта (I want your love), а в 2016-м в Стокгольме – Лидия Исак (Falling stars).

Лучшим достижением для Молдовы на "Евровидении" является третье место, которое коллектив SunStroke Project c песней Hey Mamma занял в 2017 году в Киеве.

Евровидение

