Выступление Сергея Лазарева на "Евровидении" - видео

Смотрите видео выступления представителя России Сергея Лазарева во втором полуфинале "Евровидения-2019", прошедшего в четверг в Тель-Авиве.

Ранее российский популярный исполнитель назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019", подчеркнув, что это он сам.

На конкурсе Лазарев привез песню "Scream". Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.

© AFP 2019 / Jack GUEZ Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения-2019"

По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Из второго полуфинала кроме Лазарева дальше прошли конкурсанты, представляющие Северную Македонию, Нидерланды, Албанию, Швецию, Азербайджан, Данию, Норвегию, Швейцарию и Мальту.

В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

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