Выступление Сергея Лазарева на "Евровидении" - видео

Ранее российский популярный исполнитель назвал своего главного соперника на "Евровидении-2019", подчеркнув, что это он сам.
На конкурсе Лазарев привез песню "Scream". Ее написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Букмекеры считают российского участника одним из главных претендентов на победу в музыкальном конкурсе.
По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.
Из второго полуфинала кроме Лазарева дальше прошли конкурсанты, представляющие Северную Македонию, Нидерланды, Албанию, Швецию, Азербайджан, Данию, Норвегию, Швейцарию и Мальту.
В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.
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