Главный вампир Голливуда возглавил список кандидатов на роль Бэтмена

Звезда фильмов "Сумерки" Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена.

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Роберт Паттинсон находится в финальной стадии переговоров по поводу роли Бэтмена в сольнике от Мэтта Ривза. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Variety.

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Отмечается, что сделка еще не завершена, но с актером уже ведут активные переговоры.

Паттинсона многие помнят по его персонажу во франшизе "Сумерки". Обаятельный вампир - любитель американских школьниц, стал суперзвездой благодаря холодному взгляду и светящейся коже.

Мэтт Ривз — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, наиболее известный фильмами "Монстро" и "Впусти меня. Сага".

Съемки нового проекта начнутся в 2019-2020 годах. Подробности сюжета не раскрываются. Однако известно, что в фильме появится несколько противников Бэтмена.

Последний исполнитель роли Тёмного рыцаря Бен Аффлек впервые появился в этом образе в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". После картины - сборника "Лига Справедливости" Аффлек сообщил, что окончательно простился с ролью.

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