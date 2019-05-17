Мадонна представит на Евровидении новую песню

Стало известно, что приглашенная американская поп-звезда представит публике в заключительном акте песенного конкурса, проходящего в Тель-Авиве.

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Американская певица Мадонна выступит в качестве гостьи в финале песенного конкурса Евровидение-2019, где представит две песни.

Одна из них новая - "Future", записанная совместно с американским рэп-исполнителем Quavo для альбома Madame X.

Эту композицию Мадонна уже опубликовала на своем официальном канале в YouTube.

В четверг стало известно, что американская поп-звезда Мадонна заключила контракт на внеконкурсное выступление в финале "Евровидения", который состоится 18 мая Тель-Авиве. Об этом сообщила местная телерадиокомпания "Кан", участвующая в организации конкурса.

© AFP 2019 / Jack GUEZ Одобеску – вне финала, Лазарев поборется за главный трофей "Евровидения-2019"

В финале Евровидения-2019 выступят 26 стран. В финальную часть конкурса прошли исполнители из России, Белоруссии, Эстонии, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

Также в финал вне конкурса попадают страны "большой пятерки". Речь идет о Испании, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Напрямую в финал прошла и страна-победительница прошлого Евровидения - Израиль.

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