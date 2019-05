Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса "Евровидение"

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Финальные выступления участников международного песенного конкурса "Евровидение-2019" пройдут в Тель-Авиве. Сегодня поздно вечером станет известно имя победителя - представителя одной из 26 стран. Молдова, напомним, в финал не прошла.

© AFP 2019 / Jack GUEZ Одобеску – вне финала, Лазарев поборется за главный трофей "Евровидения-2019"

Вместе с участниками конкурса на сцену субботним вечером выйдет Мадонна, которая представит поклонникам свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo, и популярный хит 1989 года Like A Prayer в честь 30-летия с момента выхода культового альбома артистки.

Представители 26 стран выйдут на музыкальную арену

Двадцать из них получили возможность бороться за звание "лучшего" в результате полуфиналов, представители пяти-стран организаторов конкурса, в числе которых Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания, традиционно вошли в финал автоматически, минуя участие в смотрах с остальными. К тому же, в команду финалистов вошёл и участник из Израиля, так как страна в этом году принимает у себя песенный конкурс.

© AP Photo / John Shearer Мадонна представит на Евровидении новую песню

Откроет концерт певица Michela из Мальты своим зажигательным хитом Chameleon, также зрители вновь услышат участника из Швеции Джона Лундвика, который попытается ответить на вопрос, поздно ли любить с песней Too Late for Love. Порадует выступлением и главный фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, а коллектив из Норвегии KEiiNO передаст через свою песню Spirit in the Sky притягательный дух "Евровидения", что витает в небе над Тель-Авивом.

На финальном концерте зрители также увидят участников из Албании, Чехии, Дании, Сан-Марино, Словении, Кипра, Греции, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии, Австралии и России.

Россия попала в финал

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, выступит в финале "Евровидения" под пятым номером со своей композицией Scream.

Лазарев уверенно выступил во втором полуфинале смотра в четверг и, несмотря на технические сложности, ранее возникавшие в ходе репетиций, представил профессиональное шоу. Российского исполнителя публика встретила восторженно: не только зрители фан-зоны рукоплескали ему, но и журналисты многих стран дружно напевали мотивы лиричной композиции певца.

Перед финальным выходом Лазарев продолжал репетировать.

"Восемнадцатого мая, в финале, я выступаю под номером 5! Нервы 2016 года возвращаются. Накал страстей не передать... Очень важна ваша поддержка", - написал артист в Instagram.

Сразу после появления первых отрывков выступлений в сети фаворитом букмекеров стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, который на протяжении нескольких недель не меняет своих позиций, в то время как возможные претенденты на второе и третье призовые места менялись с ходом полуфиналов.

На второй строчке рейтинга расположилась певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая покорила сердца зрителей своим "парящим в воздухе" номером и невесомой песней. Закрывает тройку лидеров рейтинга сводных данных букмекерских контор претендент из Швеции Джон Лундвик с хитом Too Late For Love.

Также в первой десятки оказались участники Швейцарии, Азербайджана, России, Италии, Исландии, Франции и Норвегии.

