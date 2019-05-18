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Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса "Евровидение"

© REUTERS / Ronen Zvulun
Культура
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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (75)
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Популярный песенный конкурс проходит в Израиле уже в третий раз.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Финальные выступления участников международного песенного конкурса "Евровидение-2019" пройдут в Тель-Авиве. Сегодня поздно вечером станет известно имя победителя - представителя одной из 26 стран. Молдова, напомним, в финал не прошла. 

Анна Одобеску
© AFP 2019 / Jack GUEZ
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Вместе с участниками конкурса на сцену субботним вечером выйдет Мадонна, которая представит поклонникам свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo, и популярный хит 1989 года Like A Prayer в честь 30-летия с момента выхода культового альбома артистки.

Представители 26 стран выйдут на музыкальную арену 

Двадцать из них получили возможность бороться за звание "лучшего" в результате полуфиналов, представители пяти-стран организаторов конкурса, в числе которых Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания, традиционно вошли в финал автоматически, минуя участие в смотрах с остальными. К тому же, в команду финалистов вошёл и участник из Израиля, так как страна в этом году принимает у себя песенный конкурс.

Певица Мадонна
© AP Photo / John Shearer
Мадонна представит на Евровидении новую песню

Откроет концерт певица Michela из Мальты своим зажигательным хитом Chameleon, также зрители вновь услышат участника из Швеции Джона Лундвика, который попытается ответить на вопрос, поздно ли любить с песней Too Late for Love. Порадует выступлением и главный фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, а коллектив из Норвегии KEiiNO передаст через свою песню Spirit in the Sky притягательный дух "Евровидения", что витает в небе над Тель-Авивом.

На финальном концерте зрители также увидят участников из Албании, Чехии, Дании, Сан-Марино, Словении, Кипра, Греции, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии, Австралии и России.

Россия попала в финал

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, выступит в финале "Евровидения" под пятым номером со своей композицией Scream. 

Лазарев уверенно выступил во втором полуфинале смотра в четверг и, несмотря на технические сложности, ранее возникавшие в ходе репетиций, представил профессиональное шоу. Российского исполнителя публика встретила восторженно: не только зрители фан-зоны рукоплескали ему, но и журналисты многих стран дружно напевали мотивы лиричной композиции певца.

Перед финальным выходом Лазарев продолжал репетировать.

"Восемнадцатого мая, в финале, я выступаю под номером 5! Нервы 2016 года возвращаются. Накал страстей не передать... Очень важна ваша поддержка", - написал артист в Instagram.

Сразу после появления первых отрывков выступлений в сети фаворитом букмекеров стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, который на протяжении нескольких недель не меняет своих позиций, в то время как возможные претенденты на второе и третье призовые места менялись с ходом полуфиналов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

RUS/ENG. Урааа!! Россия в Финале Евровидения !!! Спасибо огромное всем, кто болел, переживал и голосовал в полуфинале!! ❗️18 мая, в финале , я выступаю под Номером 5!! Нервы 2016 года возвращаются! Накал страстей непередать!! Дорогие зрители , где бы вы ни смотрели Финал Евровидения, очень надеюсь на ваши голоса!!! Очень важна Ваша поддержка!!! Я вас очень люблю!! ❤️ #eurovision #sergeylazarev #5 #Russia #Scream - Aaaaaa! Russia is in the Eurovision final! Thanks to everyone who cheered, supported, and voted for me in the semi-final. I will perform fifth in the final lineup on May 18. Just as I was in 2016, I am stressed and nervous for everything to be great. Guys, wherever you watch the Eurovision final, please vote. I really rely on you and hope for your votes. I need it! Much love to you and thanks in advance!

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

На второй строчке рейтинга расположилась певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая покорила сердца зрителей своим "парящим в воздухе" номером и невесомой песней. Закрывает тройку лидеров рейтинга сводных данных букмекерских контор претендент из Швеции Джон Лундвик с хитом Too Late For Love.

Также в первой десятки оказались участники Швейцарии, Азербайджана, России, Италии, Исландии, Франции и Норвегии.

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (75)

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Теги:
музыка, Евровидение
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