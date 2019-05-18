Сегодня в Тель-Авиве пройдет финал конкурса "Евровидение"

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Финальные выступления участников международного песенного конкурса "Евровидение-2019" пройдут в Тель-Авиве. Сегодня поздно вечером станет известно имя победителя - представителя одной из 26 стран. Молдова, напомним, в финал не прошла.
Вместе с участниками конкурса на сцену субботним вечером выйдет Мадонна, которая представит поклонникам свой новый сингл Future, записанный совместно с рэпером Quavo, и популярный хит 1989 года Like A Prayer в честь 30-летия с момента выхода культового альбома артистки.
Представители 26 стран выйдут на музыкальную арену
Двадцать из них получили возможность бороться за звание "лучшего" в результате полуфиналов, представители пяти-стран организаторов конкурса, в числе которых Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испания, традиционно вошли в финал автоматически, минуя участие в смотрах с остальными. К тому же, в команду финалистов вошёл и участник из Израиля, так как страна в этом году принимает у себя песенный конкурс.
Откроет концерт певица Michela из Мальты своим зажигательным хитом Chameleon, также зрители вновь услышат участника из Швеции Джона Лундвика, который попытается ответить на вопрос, поздно ли любить с песней Too Late for Love. Порадует выступлением и главный фаворит конкурса Дункан Лоуренс из Нидерландов, а коллектив из Норвегии KEiiNO передаст через свою песню Spirit in the Sky притягательный дух "Евровидения", что витает в небе над Тель-Авивом.
На финальном концерте зрители также увидят участников из Албании, Чехии, Дании, Сан-Марино, Словении, Кипра, Греции, Исландии, Эстонии, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Швейцарии, Австралии и России.
Россия попала в финал
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, выступит в финале "Евровидения" под пятым номером со своей композицией Scream.
Лазарев уверенно выступил во втором полуфинале смотра в четверг и, несмотря на технические сложности, ранее возникавшие в ходе репетиций, представил профессиональное шоу. Российского исполнителя публика встретила восторженно: не только зрители фан-зоны рукоплескали ему, но и журналисты многих стран дружно напевали мотивы лиричной композиции певца.
Перед финальным выходом Лазарев продолжал репетировать.
"Восемнадцатого мая, в финале, я выступаю под номером 5! Нервы 2016 года возвращаются. Накал страстей не передать... Очень важна ваша поддержка", - написал артист в Instagram.
Сразу после появления первых отрывков выступлений в сети фаворитом букмекеров стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, который на протяжении нескольких недель не меняет своих позиций, в то время как возможные претенденты на второе и третье призовые места менялись с ходом полуфиналов.
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RUS/ENG. Урааа!! Россия в Финале Евровидения !!! Спасибо огромное всем, кто болел, переживал и голосовал в полуфинале!! ❗️18 мая, в финале , я выступаю под Номером 5!! Нервы 2016 года возвращаются! Накал страстей непередать!! Дорогие зрители , где бы вы ни смотрели Финал Евровидения, очень надеюсь на ваши голоса!!! Очень важна Ваша поддержка!!! Я вас очень люблю!! ❤️ #eurovision #sergeylazarev #5 #Russia #Scream - Aaaaaa! Russia is in the Eurovision final! Thanks to everyone who cheered, supported, and voted for me in the semi-final. I will perform fifth in the final lineup on May 18. Just as I was in 2016, I am stressed and nervous for everything to be great. Guys, wherever you watch the Eurovision final, please vote. I really rely on you and hope for your votes. I need it! Much love to you and thanks in advance!
На второй строчке рейтинга расположилась певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке, которая покорила сердца зрителей своим "парящим в воздухе" номером и невесомой песней. Закрывает тройку лидеров рейтинга сводных данных букмекерских контор претендент из Швеции Джон Лундвик с хитом Too Late For Love.
Также в первой десятки оказались участники Швейцарии, Азербайджана, России, Италии, Исландии, Франции и Норвегии.
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