На "Евровидении" дисквалифицировали Белоруссию

Отстранение вызвано тем, что члены белорусского жюри рассказали в СМИ о своих предпочтениях среди конкурсантов.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Европейский вещательный союз принял решение дисквалифицировать белорусское жюри конкурса песни "Евровидение" за нарушение правил шоу, сообщает Sputnik Беларусь.

© AFP 2019 / JACK GUEZ Прямая видео-трансляция финала "Евровидения" в Израиле

Победителя популярного шоу определяют голосованием телезрителей и членов профессионального жюри.

Как стало известно, в финале Беларусь сможет выставить только баллы от телезрителей. Весь состав профессионального жюри от республики дисквалифицировали организаторы "Евровидения".

Портал Eurovoix получил подтверждение информации о дисквалификации белорусского жюри от ЕВС. Причиной стало то, что его члены рассказали в СМИ о своих предпочтениях среди конкурсантов, а также о голосовании в рамках первого полуфинала.

© AP Photo / John Shearer Мадонна представит на Евровидении новую песню

Белорусское жюри проголосовало за финалистов "Евровидения" накануне, во время генеральной репетиции шоу. Теперь их голоса засчитаны не будут.

Согласно правилам "Евровидения", информация о голосовании жюри оглашается лишь после финала конкурса.

В состав жюри от Беларуси на "Евровидении-2019" входили Валерий Пригун, Ангелина Микульская, Ольга Рыжикова, Артем Михаленко и Анастасия Тиханович.

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