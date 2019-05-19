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Сергей Лазарев

Телезрители в Молдове проголосовали за Россию, жюри – за Северную Македонию

© REUTERS / Ronen Zvulun
Культура
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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (78)
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Результаты зрительского голосования и оценки молдавского жюри в финале "Евровидения-2019" кардинально отличаются.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Жители Молдовы отдали первое место на конкурсе "Евровидение-2019" представителю России Сергею Лазареву, который в итоге стал третьим. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте музыкального конкурса. 

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© AFP 2019 / Jack GUEZ
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Финал "Евровидения-2019" прошел 18 мая в Тель-Авиве. Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов (492 балла), который исполнил композицию Arcade. На втором месте итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов). Российский исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream стал третьим (369 баллов). Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.

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Телезрители в Молдове отдали 12 баллов Лазареву.

На второе место молдавская публика поставила конкурсанта из Азербайджана Чингиза (10 баллов), а на третье – представителя Сан-Марино Серхата (8 баллов). В то же время будущий победитель Дункан Лоуренс получил от молдавской публики всего 6 баллов.

А вот жюри из Молдовы на первое место поставило исполнительницу из Северной Македонии Тамару Тодевску (12 баллов), на вторую строчку – артистку из Австралии Кейт Миллер-Хайдке (10 баллов), а на третье – Лейка Малави из Чехии (8 баллов). Лазареву молдавские члены жюри присудили всего 5 баллов, а Лоуренсу – лишь 3 очка.

Как голосовала Молдова на Евровидении-2019
© Photo: eurovision.tv
Как голосовала Молдова на "Евровидении-2019"

Кто из судей голосовал в Молдове

Председателем жюри в этом году был Корнелиу Ботгрос. Он родился 5 июля 1975 года в Кишиневе в семье известных исполнителей Николая и Лидии Ботгрос. Закончил музыкальный лицей имени Чиприана Порумбеску и республиканский музыкальный колледж имени Штефана Няги. Корнелиу Ботгрос руководил лицейским оркестром "Хора Кишинева" (Hora Chisinaului). Вошел в состав оркестра "Лэутары" в 1994 году, а в 2008-м указом президента ему присвоено звание "Мастера искусств" (Maestrul in arta). 

Анна Одобеску и Ксения Симонова на сцене в Тель-Авиве
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Еще один член жюри – Василе Олару. Это 32-летний исполнитель народной музыки, продюсер и композитор. 

Оценивала конкурсантов и Отилиа Лозовану – 41-летняя продюсер телевидения "Молдова 1". 

В пятерке судей также прославленный молдавский 44-летний танцор и хореограф Игорь Мунтяну. Уже в 17 лет он был в составе самого известного в мире молдавского ансамбля - "Жок". Затем в течение шести лет работал сначала в модерн-балете "Аквериас" Софии Ротару, а после - в шоу-балете "Аллегро" Ирины Аллегровой. По окончании этого этапа своей карьеры Мунтяну поступил в Нью-Йорке в танцевальную школу Broadway Dance Center. А после открыл свою школу танца Just Friends Dance Academy.

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Ну и, конечно, Джета Бурлаку. Она родилась 22 июля 1974 года. Обучалась игре на скрипке в музыкальной школе в Бельцах. Окончила музыкальный колледж в Бельцах по классу скрипки. В 1993 году поступила в Кишиневскую консерваторию, на кафедру эстрадной музыки и джаза. Джета Бурлаку является победительницей и обладательницей многочисленных премий международных джазовых, эстрадных и фольклорных фестивалей в таких странах, как Румыния, Франция, Германия, Испания, Дания, Украина, Беларусь и др. С 1998 по 2011 год являлась солисткой вокального джаз-бэнда UniVox. В 2008 году Бурлаку представляла Молдову на "Евровидении" с песней A Century of Love.

История выступлений Молдовы

Молдова принимает участие в "Евровидении" с 2005 года. В 2019-м Анна Одобеску с песней Stay не смогла попасть в финал. До этого представители нашей страны лишь четырежды не проходили в финал данного песенного состязания. Впервые это произошло в 2008 году в Белграде, когда вне борьбы за трофей осталась Джета Бурлаку с песней A century of love. А затем три неудачи подряд ждали Молдову с 2014 по 2016 год. Финала в Копенгагене "не поймала" Кристина Скарлат (Wild soul), следом в Вене - представлявший нашу страну украинец Эдуард Романюта (I want your love), а в 2016-м в Стокгольме – Лидия Исак (Falling stars).

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Лучшим достижением для Молдовы на "Евровидении" является третье место, которое коллектив SunStroke Project c песней Hey Mamma занял в 2017 году в Киеве.

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Тема:
Евровидение 2019: новости, комментарии, прогнозы (78)

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