"Игра престолов" помогает стать сильнее и учит лидерству - мнение

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Сериал "Игра престолов" может служить хорошим примером для студентов, осваивающих профессию менеджера, считает профессор и программный директор по менеджерскому образованию Бизнес-школы при Колумбийском университете в Нью-Йорке Брюс Крейвен.

"Это великолепное шоу, и оно доходит до людей именно потому, что ставки высоки — люди либо выигрывают, либо умирают. Наша жизнь тоже напряженная — может быть, в ней нет драконов и мечей, но есть конкуренция и вызовы. Мы можем научиться у "Игры престолов", как стать лучшими лидерами и более сильными личностями, а также как поддерживать тех, кого мы любим", - сказал Крейвен, цитируемый РИА Новости.

Крейвен уже пять лет успешно использует примеры из "Игры престолов" в своем курсе для студентов, получающих престижную степень магистра бизнес-администрирования (MBA). Он также написал книгу "Победи или умри: секреты лидерства от "Игры престолов".

"Даже несмотря на то, что в шоу происходят ужасные события и насилие, оно все же учит нас, как важно для человека выступить вперед и посвятить себя обществу, семье, коллегам", - добавил эксперт.

В своей книге Крейвен описывает различные "уроки лидерства" на примере героев сериала.

Он также считает, что насилие в сериале, вызывающее критику ряда зрителей, оправдано сюжетной необходимостью.

"Да, шоу полно насилия, но точно так же полны насилия труды Уильяма Шекспира", - пояснил он. Так, по словам Крейвена, сцена ослепления Оберина Мартелла в "Игре престолов" перекликается с похожей сценой в "Короле Лире".

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"Да, женские персонажи (в сериале) проходят через ужасный опыт, но они становятся сильнее и воюют, защищая свои семьи", - пояснил Крейвен. В подтверждение он привел некоторые спойлеры из предпоследней серии. "На прошлой неделе Дейенерис, "мать драконов", обратилась к сумасшедшему насилию. Теперь другие два основных женских персонажа, Санса Старк и Арья Старк, должны работать над тем, чтобы защитить народ Вестероса", - пояснил Крейвен.

Финальная серия "Игры престолов" будет показана каналом HBO в воскресенье по американскому времени (в понедельник по московскому времени).

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