Стали известны полные результаты зрительского голосования на Евровидении

Данные позволяют увидеть, кто из участников финала стал фаворитом аудитории в той или иной стране.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.

Представитель России Сергей Лазарев с песней "Scream" занял на конкурсе третье место.

Согласно опубликованным данным, максимальный балл Лазарев получил от телезрителей Молдовы, Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Чехии и Армении.

© REUTERS / Ronen Zvulun Финал конкурса "Евровидение": все о конкурсе - видео

Также за российского певца активно голосовали зрители Германии, Кипра, Греции, Италии, Сербии, Грузии, Черногории и Португалии.

Победил в конкурсе певец Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией "Arcade". На втором месте — итальянец Mahmood с песней "Soldi".

Профессиональное жюри оценило выступление Лазарева суммарно в 125 баллов. В этой части голосования певец занял девятое место.

Заключительный этап конкурса прошел в субботу в Тель-Авиве, за победу боролись представители 26 стран.

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