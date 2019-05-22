Среди завалов в сгоревшем Нотр-Даме нашли уцелевшую фигуру ангела

Скульптура, украшавших свод храма на протяжении 290 лет, несмотря на падение с большой высоты, пострадала незначительно.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Реставраторы обнаружили одного из четырех позолоченных "ангелочков", которые обрамляли окно-розу на замковом камне свода собора Парижской Богоматери, частично сгоревшего в середине апреля, сообщает газета Tribune de l'art.

Скульптура находится в относительно хорошем состоянии, ее голова не повреждена. Находка дает надежду, что среди обломков свода и несущих конструкций будут обнаружены три остальных ангела.

Композиция с сонмом ангелов была создана в ходе реставрации собора в 1728-29 годах архитектором Жерменом Бофраном. Когда в первой половине XIX века архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк опускал и поднимал свод для возведения шпиля, скульптуры были сохранены.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.

© AP Photo / Thibault Camus Сгоревший Нотр-Дам - какая судьба ждет жемчужину мировой архитектуры

Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

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