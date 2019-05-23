Организаторы пересчитали баллы: на "Евровидении" пересмотрели итоги

Во время шоу некоторые оценки были начислены некорректно, говорится в официальном заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса. Оценки участников были пересчитаны.

"Из-за человеческой ошибки был выведен неточный средний результат. В знак уважения к артистам были скорректированы итоговые результаты в соответствии с правилами", - говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).

При пересчете артист из России Сергей Лазарев получил на один балл больше, однако на итог общего рейтинга это не повлияло.

© REUTERS / Ronen Zvulun Стали известны полные результаты зрительского голосования на Евровидении

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При этом некоторые страны изменили свои позиции в общем зачете. В частности, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Напомним, что представительница Молдовы Анна Одобеску не прошла в финал. Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, выступал в финале "Евровидения" под пятым номером со своей композицией Scream. А победил в музыкальном конкурсе певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место занял итальянец Mahmood, а третье — Сергей Лазарев.

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