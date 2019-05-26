Конкурс "Ты супер!": итоги подведены

Названы имена победителей, но проигравших среди участников не было

КИШИНЕВ - 26 мая - Sputnik. Яркий финальный аккорд подвел итог международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Трансляцию шоу вы могли увидеть на нашем сайте.

После завершения выступлений были объявлены итоги голосования жюри. Пятое место досталось Даниилу Хачатурову. Четвертое место — Софье Волошаненко. Третье место — Богдану Вандышеву. Второе — Роману Дружинину. А первое место разделили два участника (так распределились голоса судей) — Денберел Ооржак и Анастасия Симоганова.

Кроме того, Денберел Ооржак и Виталий Толочкин получили приглашение на «Детскую Новую Волну». Также Денберел Ооржак будет участвовать в отборе на «Детское Евровидение». В полуфинал взрослого конкурса «Новая волна» приглашены Роман Дружинин и Богдан Вандышев.

Особенным сюрпризом стало обращение Михаила Гуцериева, предпринимателя, поэта и мецената, который многое сделал для поддержки «Ты супер!». В финале суперсезона он решил последовать примеру своего друга Игоря Крутого, который подарил победительнице второго сезона квартиру в Москве. Но Гуцериев пошел дальше и подарил 12 финалистам по квартире в тех городах, где они живут.

Но на этом призы не закончились. Гран-при достался Диане Анкудиновой.

Проигравших в этом конкурсе не было, и это особо подчеркнули организаторы. Участники добились немалого, они сумели постучаться в сердца миллионов людей. Ребята, которые по разным причинам остались без попечения родителей, получили шанс приблизиться к своей мечте — идти по жизни с песней.

Участие девятилетней представительницы Молдовы Насти Лисовой в международном вокальном конкурсе - несомненный успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей. Ей зарезервировано место в конкурсе следующего года.

За успехами участников и секретами шоу вы могли следить в наших материалах и сюжетах. На всем протяжении конкурса мы предлагали вашему вниманию хронику развития событий в формате онлайн-дневников, видео и фоторепортажей, а также прямых трансляций.

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